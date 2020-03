KOHH、コンプリートボックス収録のライブ映像トラックリストを公開

KOHHが、4月29日に発売するコンプリートボックス仕様のアルバム『worst –Complete Box-』に収録されるライブ映像のトラックリストを公開した。



本ライブ映像は、ステージ上で引退を表明し、大きな衝撃を与えた1月に行われたワンマン公演「KOHH Live in Concert」を完全収録。バンドセット、ライゾマティクスが映像演出を手掛けたDJセット、バイオリンなど24名の弦楽器奏者のストリングスセットの三部構成ステージのセットリストでもある全20曲は、「貧乏なんて気にしない」や「飛行機」から最新曲「手紙」まで新旧楽曲を織り混ぜた内容となっている。



また、 KOHHは自身のメンバーズサイト「王子復興財団」で限定放送中の特番『KOHH 王子復興財団SPECIAL PROGRAM』の今後の放送記載の番組表も発表した。特番では、2015年からのこれまでKOHHが出演したワンマン公演やイベントなど、レアなライブ映像を中心に構成されており、2021年2月末までの番組で計15本の映像が今後楽しめる。





<リリース情報>



KOHH

アルバム『worst -Complete Box-』



発売日:2020年4月29日(水)

価格:5999円(税込)

(CD+Blu-ray2枚組)



=CD収録曲(全15曲)=

1. Intro

2. Sappy

3. Rodman

4. 2 Cars

5. Anoko

6. I Think Im Falling

7. John and Yoko

8. ゆっくり

9. レッドブルとグミ

10. シアワセ (worst)

11. Is This Love

12. 友達と女

13. What I Want

14. They Call Me Super Star

15. 手紙



=Blu-ray収録楽曲(全20曲)=

KOHH Live in Concert

at LINE CUBE SHIBUYA on January 16th, 2020

【Band Set】

1. I Want a Billion

2. Imma Do It

3. Living Legend

4. Dirt Boys II

5. Die Young

6. Free Dutch Montana

【DJ Set】

7. We Good

8. Bodies

9. Living in (Remix)

10. 飛行機

11. 気楽にやる

12. 貧乏なんて気にしない

13. 暗い夜

【Strings Set】

14. Introduction

15. ひとつ

16. Hate Me

17. Mind Trippin II

18. 手紙

19. Im Dreamin

20. ロープ



<番組情報>



「KOHH 王子復興財団SPECIAL PROGRAM」



=放送スケジュール=

2020年3月30日(月)21時~ ”DIRT” TOUR 愛知 (2016.03.20)

2020年4月30日(木)21時~ ”DIRT” TOUR 横浜 (2016.03.21)

2020年5月30日(土)21時~ European Tour 2016, London (2016.07.02)

2020年6月30日(火)21時~ ”DIRT II”CONCERT & GALLERY II (2016.07.09)

2020年7月30日(木)21時~ LIVE IN OJI (2016.12.18)

2020年8月30日(日)21時~ ARCHIVES 2015-2016

2020年9月30日(水)21時~ LIVE17 at 心斎橋CLUB JOULE (2017.03.25)

2020年10月30日(金)21時~ LIVE17 at EXシアター六本木 (2017.04.02)

2020年11月30日(月)21時~ LIVE17 at 渋谷WWW X(追加公演) (2017.04.15)

2020年12月30日(日)21時~ UA / KOHH at LIQUIDROOM* (2017.10.17)

2021年1月30日(土)21時~ KOHH / yahyel at LIQUIDROOM* (2018.07.13)

2021年2月28日(日)21時~ KOHH / GEZAN at SHIBUYA CLUB QUATTRO* (2019.11.26)

*KOHHライブパートのみの放送