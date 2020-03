the peggies、新曲がABCテレビ新番組コーナーのテーマソングに

the peggiesが4月8日にリリースする新作『アネモネEP』収録曲である「ロンリー」が、ABCテレビで4月2日から放送開始される新番組『やすとものいたって真剣です』コーナー「恋愛島」テーマソングに決定した。



『やすとものいたって真剣です』は、昨年10月から同局で日曜夜に25分枠で放送されていた『やすともの恋愛島』が1時間枠に拡大&木曜夜にお引越しした新番組。真剣に恋愛相手を探す若者のリアルを追究する『恋愛島』はもちろんのこと、いま注目すべき芸人やお笑いとは別の世界であるものに真剣に打ち込む各分野のスペシャリストを迎え、その人の人生を深掘りするという人生密着トークバラエティとなる。



『やすともの恋愛島』でもthe peggiesの楽曲が番組内で使用され、the peggiesのVo.&Gt.北澤ゆうほがボイスナビゲーターとして番組ナレーションを担当していた。新曲「ロンリー」は、孤独から人を求める気持ちを直向きに歌う骨太なロックサウンドが特徴の1曲に仕上がっている。





<リリース情報>







the peggies

『アネモネEP』

発売日:2020年4月8日(水)

通常盤(CDのみ):1818円(税抜)

初回生産限定盤(CD+DVD):2273円(税抜)



=CD収録曲(通常盤、初回生産限定盤共通)=

1. アネモネ

2. 青すぎる空(映画『アルプススタンドのはしの方』主題歌)

3. Weekend

4. ロンリー(ABCテレビ『やすとものいたって真剣です』コーナー『恋愛島』テーマソング)

5. いきてる -弾き語り-



=DVD収録映像(初回生産限定盤のみ)=

the peggies tour 2019 -YELLOW- 2019.12.1 Shibuya TSUTAYA O-EAST公演

1. DIVE TO LOVE

2. スタンドバイミー

3. マイクロフォン



オフィシャルサイト:http://thepeggies.jp/