田中芳樹さんの人気小説「銀河英雄伝説（銀英伝）」のアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」が、NHK・Eテレで4月から放送されることを記念した特番「『銀河英雄伝説 Die Neue These 』放送開始スペシャル番組」が、同局で3月30日午後10時50分から放送されることが分かった。お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気さん、ローランドさん、アニメのナレーションを担当する下山吉光さんが出演し、アニメの見どころを紹介する。

「銀河英雄伝説」は、銀河帝国の常勝の天才・ラインハルトと自由惑星同盟の不敗の魔術師・ヤン・ウェンリーの対決を中心に銀河の興亡を描く作品。1988年からアニメ化され、本伝110話、外伝52話、劇場版3作が制作された。

新作アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、Production I.Gが制作。第1シーズン「邂逅」がテレビアニメとして2018年4～6月に放送され、第2シーズン「星乱」が2019年に劇場上映された。Eテレの放送では、第1シーズン「邂逅」、第2シーズン「星乱」の全24話のオープニング、エンディングを一新。4月6日から毎週月曜午後10時50分に放送。