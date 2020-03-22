TVアニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」の第2弾PVが解禁された。
また追加キャラクターのビジュアルとアニメ版キャストも明らかに。アメス役として高橋李依、ラビリスタ役として沢城みゆき、カリン役として洲崎綾が出演するほか、ギルド“リトルリリカル”に所属するミミ役を日高里菜、ミソギ役を諸星すみれ、キョウカ役を小倉唯が担当する。そのほかオープニングテーマは、M・A・O演じるペコリーヌ、伊藤美来演じるコッコロ、立花理香演じるキャルというギルド“美食殿”の3名が歌う「Lost Princess」に決定した。
TVアニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」は4月6日より、TOKYO MXほかにて放送。第1話の先行カットも到着している。第1話の放送直前には、AbemaTVにて特別番組が放送予定。詳細は続報を待とう。
TVアニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」
放送情報
TOKYO MX：2020年4月6日（月）より、毎週月曜24:30～
BS11：2020年4月6日（月）より、毎週月曜24:30～
サンテレビ：2020年4月6日（月）より、毎週月曜24:30～
KBS京都：2020年4月6日（月）より、毎週月曜24:30～
テレビ北海道：2020年4月6日（月）より、毎週月曜25:30～
TVQ九州放送：2020年4月6日（月）より、毎週月曜26:00～
テレビ愛知：2020年4月6日（月）より、毎週月曜26:05～
AT-X：2020年4月8日（水）より、毎週水曜23:00～ ※リピート放送あり
WOWOW：2020年4月8日（水）より、毎週水曜24:00～
長崎文化放送：2020年4月21日（火）より、毎週火曜25:54～
スタッフ
原作：Cygames
監督・シリーズ構成：金崎貴臣
キャラクターデザイン：栗田聡美、楊烈駿、野田康行
アニメーション制作：CygamesPictures
キャスト
ペコリーヌ：M・A・O
コッコロ：伊藤美来
キャル：立花理香
ユウキ：阿部敦
アメス：高橋李依
ラビリスタ：沢城みゆき
カリン：洲崎綾
ミミ：日高里菜
キョウカ：小倉唯
ミソギ：諸星すみれ
(c)アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」製作委員会 (c)Cygames, Inc