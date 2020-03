「ARGONAVIS from BanG Dream!」のプロジェクトPVが公開された。

「ARGONAVIS from BanG Dream!」とは、メディアミックス作品「BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンドプロジェクト。TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」が4月10日より放送されるほか、ゲームアプリ「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」や、キャストによるリアルライブが展開されている。

プロジェクトPVと併せて、4月28日から5月24日まで「アルゴナビス from BanG Dream! アニメ放映記念全店フェア in アニメイト」が開催されることも発表。アニメイト各店ではアプリゲームに登場する風神RIZING!、εpsilonΦのグッズが初登場し、描き下ろしイラストを用いたアイテムも販売される。また4月4日から19日まで東京・アニメイト池袋本店では「アルゴナビス from BanG Dream!」のオンリーショップを実施。詳細は後日発表予定だ。4月1日から5月6日まで同店では本アニメの装飾が施され、蓮と那由多によるエレベーター内特別アナウンスが放送される。

「アルゴナビス from BanG Dream!」

MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠にて2020年4月10日(金)より毎週金曜日25時25分~

スタッフ

監督:錦織博

シリーズ構成・脚本:毛利亘宏

キャラクター原案:三好輝

アニメーション制作:サンジゲン

製作:ARGONAVIS project.

キャスト

七星蓮:伊藤昌弘

五稜結人:日向大輔

的場航海:前田誠二

桔梗凛生:森嶋秀太

白石万浬:橋本祥平

旭那由多:小笠原仁

里塚賢汰:橋本真一

美園礼音:真野拓実

曙涼:秋谷啓斗

界川深幸:宮内告典

八甲田健三(マスター):宮内敦士

摩周慎太郎:佐藤拓也

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。

