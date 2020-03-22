「ARGONAVIS from BanG Dream!」のプロジェクトPVが公開された。

「ARGONAVIS from BanG Dream!」とは、メディアミックス作品「BanG Dream!（バンドリ！）」発のボーイズバンドプロジェクト。TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」が4月10日より放送されるほか、ゲームアプリ「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」や、キャストによるリアルライブが展開されている。

プロジェクトPVと併せて、4月28日から5月24日まで「アルゴナビス from BanG Dream! アニメ放映記念全店フェア in アニメイト」が開催されることも発表。アニメイト各店ではアプリゲームに登場する風神RIZING！、εpsilonΦのグッズが初登場し、描き下ろしイラストを用いたアイテムも販売される。また4月4日から19日まで東京・アニメイト池袋本店では「アルゴナビス from BanG Dream!」のオンリーショップを実施。詳細は後日発表予定だ。4月1日から5月6日まで同店では本アニメの装飾が施され、蓮と那由多によるエレベーター内特別アナウンスが放送される。

「アルゴナビス from BanG Dream!」

MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠にて2020年4月10日（金）より毎週金曜日25時25分～

スタッフ

監督：錦織博

シリーズ構成・脚本：毛利亘宏

キャラクター原案：三好輝

アニメーション制作：サンジゲン

製作：ARGONAVIS project.

キャスト

七星蓮：伊藤昌弘

五稜結人：日向大輔

的場航海：前田誠二

桔梗凛生：森嶋秀太

白石万浬：橋本祥平

旭那由多：小笠原仁

里塚賢汰：橋本真一

美園礼音：真野拓実

曙涼：秋谷啓斗

界川深幸：宮内告典

八甲田健三（マスター）：宮内敦士

摩周慎太郎：佐藤拓也

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。

(c)ARGONAVIS project. (c)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (c)bushiroad All Rights Reserved.