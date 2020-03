米カリフォルニア発、コストコに殺到する買い物客（写真ギャラリー）

写真家のロジャー・キスビーは、2020年3月13日の雨が降る朝、米カリフォルニア州バーバンクのコストコの外にいた。



「他の人たちと同じように、この先数週間は新型コロナの影響で家に缶詰になることを考えると、十分な食料を備蓄しなければならないと思ったんだ。コストコには午前7時から行列ができていて、オープンしてから駐車場もずっと満車だった。あきらめて別の食料品店に行ったよ」。そうキスビーは語る。



雨に立ち向かう



2020年3月13日、米カリフォルニア州バーバンクのコストコにて。早朝から食料品や生活用品を買い求めに客が殺到。(Photo by Roger Kisby/Redux)



たたずむ女性



(Photo by Roger Kisby/Redux)



カップヌードル



(Photo by Roger Kisby/Redux)



トイレットペーパー



グレンデールに住むジャネット・メンディオラは、物資がなくなると心配してトイレットペーパーを買いだめする。(Photo by Roger Kisby/Redux)



紙製品をゲットせよ



新生児を抱えたエリン・バレロは、ペーパータオルとそのほか生活物資をストック。

(Photo by Roger Kisby/Redux)



2人で買い込み



(Photo by Roger Kisby/Redux)



ココナッツウォーター



バーバンクに住んでいるエルサルバドル出身のウンベルト・サンチェスとマリア・エルナンデスは、ペーパータオルと水を購入。 (Photo by Roger Kisby/Redux)



ショッピングカートで



(Photo by Roger Kisby/Redux)



荷台に詰め込む



(Photo by Roger Kisby/Redux)



満車のため路駐



コストコから数ブロック先に車を停めた女性は、トイレットペーパーを持って移動。

(Photo by Roger Kisby/Redux)



雨中の中を



(Photo by Roger Kisby/Redux)



ロングウォーク



バーバンクのジョージ・メハールは、コストコから数ブロック離れた住宅街に車を停め、カートを持って移動。

(Photo by Roger Kisby/Redux)