板垣恵介原作のアニメ「バキ」第2期が、6月4日よりNetflixにて全話一挙配信されることが明らかになった。
これは本日3月21日に行われた配信番組「『キミを笑顔にするアニメ』第2部 春のネトフリアニメ祭り」にて発表されたもの。2018年夏に放送された第1期の最凶死刑囚編に続き、第2期では大擂台賽編が展開される。なお範馬刃牙役の島崎信長が出演した配信の模様は、Netflixアニメの公式アカウントよりアーカイブ視聴が可能だ。
Netflixオリジナルアニメシリーズ「バキ」大擂台賽編
2020年6月4日よりNetflixにて全話一挙配信
スタッフ
原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
監督：平野俊貴
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン：鈴木藤雄、石川晋吾
色彩設計：宮脇裕美
美術監督：西山正紀
撮影監督：野口龍生
編集：佐野由里子
音楽：藤澤健至（Team-MAX）
音響監督：浦上靖、浦上慶子
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：バキッッ製作委員会
キャスト
範馬刃牙：島崎信長
範馬勇次郎：大塚明夫
ビスケット・オリバ：大塚芳忠
マホメド・アライJr.：保志総一朗
松本梢江：雨宮天
烈海王：小山力也
劉海王：飯塚昭三
※島崎信長の崎は、立つ崎が正式表記。
(c)板垣恵介（秋田書店）／バキッッ製作委員会