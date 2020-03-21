板垣恵介原作のアニメ「バキ」第2期が、6月4日よりNetflixにて全話一挙配信されることが明らかになった。

これは本日3月21日に行われた配信番組「『キミを笑顔にするアニメ』第2部 春のネトフリアニメ祭り」にて発表されたもの。2018年夏に放送された第1期の最凶死刑囚編に続き、第2期では大擂台賽編が展開される。なお範馬刃牙役の島崎信長が出演した配信の模様は、Netflixアニメの公式アカウントよりアーカイブ視聴が可能だ。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「バキ」大擂台賽編

2020年6月4日よりNetflixにて全話一挙配信

スタッフ

原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：鈴木藤雄、石川晋吾

色彩設計：宮脇裕美

美術監督：西山正紀

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音楽：藤澤健至（Team-MAX）

音響監督：浦上靖、浦上慶子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：バキッッ製作委員会

キャスト

範馬刃牙：島崎信長

範馬勇次郎：大塚明夫

ビスケット・オリバ：大塚芳忠

マホメド・アライJr.：保志総一朗

松本梢江：雨宮天

烈海王：小山力也

劉海王：飯塚昭三

※島崎信長の崎は、立つ崎が正式表記。

(c)板垣恵介（秋田書店）／バキッッ製作委員会