TVアニメ「Lapis Re:LiGHTs（ラピスリライツ）」のPV第1弾、スタッフが発表された。

「Lapis Re:LiGHTs」は「魔法×アイドル」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「ラピスリライツ ～この世界のアイドルは魔法が使える～」の一環として、2020年に放送されるアニメ作品。監督はアニメ「ゆるゆり さん☆ハイ！」などを手がける畑博之、シリーズ構成は土田霞とあさのハジメ、アニメキャラクターデザイン・総作画監督は池上たろう、アニメーション制作は横浜アニメーションラボが担当する。公式サイトにはキャラクターページもオープンした。

なおPVの公開を記念して、「ラピスリライツ ～この世界のアイドルは魔法が使える～」公式Twitterアカウント（@lapisrelights）ではポストカードが当たるキャンペーンを実施。詳細は同アカウントで確認を。

TVアニメ「Lapis Re:LiGHTs（ラピスリライツ）」

2020年放送

スタッフ

監督：畑博之

シリーズ構成：土田霞、あさのハジメ

アニメキャラクターデザイン・総作画監督：池上たろう

プロップデザイン：岩永悦宜

美術設定：宮野隆

美術監督：山本陽一朗

色彩設計：古市裕一

CG監督：五島卓二（トライスラッシュ）

撮影監督：岩井和也（スタジオシャムロック）

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音楽：宝野聡史

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

制作スタジオ：横浜アニメーションラボ

キャスト

LiGHTs

ティアラ：安齋由香里

ロゼッタ：久保田梨沙

ラヴィ：向井莉生

アシュレイ：佐伯伊織

リネット：山本瑞稀



IV KLORE

エミリア：星乃葉月

あるふぁ：嶺内ともみ

サルサ：篠原侑

ガーネット：中山瑶子



この花は乙女

ナデシコ：本泉莉奈

ツバキ：鈴木亜理沙

カエデ：大野柚布子



シュガーポケッツ

ラトゥーラ：早瀬雪未

シャンペ：広瀬世華

メアリーベリー：赤尾ひかる



Sadistic★Candy

アンジェリカ：雨宮夕夏

ルキフェル：松田利冴



supernova

ユエ：桜木夕

ミルフィーユ：奥紗瑛子

フィオナ：伊藤はるか



Ray

エリザ：花澤香菜

クロエ：南條愛乃

あんじぇ：雨宮夕夏

カミラ：上坂すみれ

ユズリハ：佐倉綾音

(c)KLabGames・KADOKAWA/TEAM Lapis Re:LiGHTs