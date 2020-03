GLAY・TAKURO 「男前だなあ……」DAIGO妻のCM出演即決エピソードに感謝

DAIGOがパーソナリティをつとめ、健やかな暮らしをキーワードにお届けするTOKYO FMの番組「DAIGOのOHAYO-WISH!!」。3月15日(日)の放送は、デビュー25周年を迎えベストアルバム『REVIEW Ⅱ ~BEST OF GLAY~』も発売中のGLAYからTAKUROをゲストに迎えてお届けしました。DAIGO:今回なんといってもね、これはちょっと僕、もう勝手に鼻高々だったんですけど。うちの妻が(『REVIEW II ~BEST OF GLAY~』の)CMに……ねぇ。TAKURO:俺ね、この出来事が2019年で1番うれしかったんだよね。DAIGO:本当ですか。TAKURO:決まりましたー! みたいな。嘘つけー!? みたいな。DAIGO:いや、本当にありがとうございます。TAKURO:うれしかったし、本当にあらためて感謝をぜひ伝えておいてください。DAIGO:伝えておきます! こういう話があったら真っ先に俺が聞きたいじゃないですか、奥さんから。そうしたら奥さんが「そういう話が来て、もう決めてきたから」みたいな感じで。TAKURO:リスナーの皆さんに伝えたいんですけど、確かに俺とDAIGO君は仲が良い。だけどDAIGO君から攻めるような真似はしませんでした! ちゃんとこういう企画なんですけどっていう。DAIGO:正規のルートで本当に向こうの事務所に行って。で、奥さんはもう話を即決して、その事後報告を俺が聞くっていう。TAKURO:男前だなあ。DAIGO:そういうパターンでしたから。TAKURO:それ聞いて、ますますファンになりました!DAIGO:「GLAYさんの25周年のこの記念アルバムで、本当に私でいいのかな?」みたいな感じで言ってて。TAKURO:いいに決まってるじゃないか! もうメンバーを集めて言ったよね。もうこんな素晴らしいことないぞ、お前ら、と。DAIGO:CMも最高にかっこいいですね。TAKURO:そうなんです。そこからしても、この『REVIEW II ~BEST OF GLAY~』にかける俺たちの意気込みが伝わったんじゃないかと自負しております。本当にありがとう。DAIGO:こちらこそ、光栄です。DAIGO:GLAYのベストアルバム『REVIEW II ~BEST OF GLAY~』から「SOUL LOVE」をお送りしました。当時は「誘惑」と「SOUL LOVE」2枚同時シングルリリースで。TAKURO:ひどいんだよ。当時のレコード会社の人が「TAKUROさん、『誘惑』ともう1曲2枚同時がいいと思うので、明日までに何か作って!」って。DAIGO:マジっすか!?TAKURO:1時間くださいって言って……書いた。DAIGO:うわ、天才ですね。TAKURO:そんなことを言われるだろうと思って、常に種はまいておいて。じゃあ、あのフレーズいいかもなって言って1時間でなんとか形を作って、結局そこからメンバーがよくしてくれたんだ。俺のデモだけだったらこんなキラキラしないもん。これほどポップなメロディーをイントロに持って来られる人はHISASHIしかいないって。DAIGO:あれ、いいフレーズですもんね。次回3月22日(日)の放送も引き続きGLAY のTAKUROさんをゲストにお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:太田胃散 presents DAIGOのOHAYO-WISH!!放送エリア:TOKYO FM/FM OH!/@FM(FM AICHI)放送日時:TOKYO FM:毎週日曜 9:30~9:55FM OH!、@FM(FM AICHI):毎週日曜 8:30~8:55パーソナリティ:DAIGO番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/wish/