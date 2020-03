アニメソングイベント「Animelo Summer Live 2020 - COLORS-」が8月28日、29日、30日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。本日3月21日、ニコニコ生放送とLINE LIVEで配信された「アニサマ2020第1弾発表特番」にて、第1弾出演アーティストが発表された。

「アニサマ」の愛称で親しまれている「Animelo Summer Live」。16回目の開催となる今年のテーマには「COLORS」が掲げられた。1日目に出演が決まったのはi☆Ris、藍井エイル、ASCA、大橋彩香、岡崎体育、OLDCODEX、スキマスイッチ、スピラ・スピカ、Peaky P-key from D4DJ。2日目には亜咲花、Argonavis from BanG Dream!、angela、オーイシマサヨシ、GRANRODEO、鈴木愛奈、スタァライト九九組、東山奈央、TrySailがラインナップされ、3日目にはソロ初出演の雨宮天、伊藤美来、内田雄馬、SHOW BY ROCK!!、鈴木このみ、鈴木みのり、茅原実里、TRUE、仲村宗悟、森口博子が登場する。

「アニサマ2020第1弾発表特番」には出演アーティストから6組が登場。亜咲花は「予想の斜め上をいく出演者。いい意味で期待を裏切られるアニサマになるんじゃないかと思います」とコメントし、鈴木愛奈は「ソロでは初めて出演させていただくので、めちゃめちゃうれしいです!」と大興奮。同じくソロでは初出演の仲村は、「緊張もあると思いますが、広いステージを堪能したいと思います」と期待を語った。

i☆Risからは茜屋日海夏、芹澤優、若井友希が登場し、「今年はさらにパワーアップしたステージを見せたいです!」「爪痕を残します!」とアピール。Peaky P-key from D4DJの愛美は「初めての『アニサマ』なので、D4DJをいろんな人に知ってもらえるようにがんばります」と意気込み、ARGONAVIS from BanG Dream!の伊藤昌弘は「本当に光栄です。リスペクトをこめて本気でぶつかって、熱い音楽を届けたいです」とメッセージを贈った。また今年のテーマソングを大石昌良が手がけることも発表され、番組に登場した大石は「皆で一緒にお祭り騒ぎができる楽曲になっています」と語った。

なお3月25日に発売される「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」のBlu-ray初回盤限定には、チケットの「最速先行抽選予約カード」が封入される。また第2弾出演者は、4月20日11時30分よりニコニコ生放送での特番で発表予定だ。

「Animelo Summer Live 2020 -COLORS-」

日程:2020年8月28日(金)、29日(土)、30(日)

時間:各日14:00開場、16:00開演

会場:埼玉県 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

料金:各日前売9500円

8月28日 出演アーティスト(50音順)

i☆Ris、藍井エイル、ASCA、大橋彩香、岡崎体育、OLDCODEX、スキマスイッチ、スピラ・スピカ、Peaky P-key from D4DJ

8月29日 出演アーティスト(50音順)

亜咲花、Argonavis from BanG Dream!、angela、オーイシマサヨシ、GRANRODEO、鈴木愛奈、スタァライト九九組、東山奈央、TrySail

8月30日 出演アーティスト(50音順)

雨宮天、伊藤美来、内田雄馬、SHOW BY ROCK!!、鈴木このみ、鈴木みのり、茅原実里、TRUE、仲村宗悟、森口博子

