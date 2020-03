アラレちゃん再び突撃!!　『Dr.スランプ アラレちゃん』×『城とドラゴン』すっごいコラボだぞ！

アソビズムによるApp Store・Google Playにて好評配信中のアプリ『城とドラゴン』で、人気TVアニメ『Dr.スランプ アラレちゃん』との復刻コラボイベントが、2020年3月18日(水)より開催中だ。



2020年3月18日(水)メンテナンス後〜3月31日(火)23:59の期間、人気TVアニメ『Dr.スランプ アラレちゃん』との復刻コラボイベントを開催する。



『Dr.スランプ アラレちゃん』は、『ドラゴンボール』などで有名な漫画家・鳥山明による漫画『Dr.スランプ』を原作とした、1981年〜1986年に放送されたアニメーション作品。

本作は天才博士・則巻千兵衛によって生み出されたスーパーアンドロイドのアラレちゃんが巻き起こすSFギャグ物語。

可愛らしくてパワフルなアラレちゃんや「アラレ語」と呼ばれるアラレちゃんが発する独特な言葉で人気を博し、劇場作品やゲームなど、様々なコンテンツ展開を見せ、今尚根強い人気を誇る。



今回、コラボ期間中でしか手に入らない限定キャラとして「則巻アラレ」が再登場!

さらに、アラレちゃんコラボの襲来イベントやコラボSP討伐イベント、豪華報酬が毎日もらえるログインキャンペーンなどを同時開催する。

「アラレちゃん」と一緒に夢のコラボをどうぞお楽しみに!



