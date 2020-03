「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、ヒプノシスマイクのシンジュク・ディビジョン“麻天狼”のCD「麻天狼-Before The 2nd D.R.B-」に収録されるドラマトラック「過去からのchaser」の一部が解禁された。

公開になったのは、速水奨演じる神宮寺寂雷、木島隆一演じる伊弉冉一二三、伊東健人演じる観音坂独歩の3人が休日に釣りを楽しむシーン。寂雷がシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”のリーダー・飴村乱数との過去について話し出そうとするところまでが切り取られている。

「麻天狼-Before The 2nd D.R.B-」は3月25日発売。なお3月28日・29日に埼玉・メットライフドームにて開催予定だったライブ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」の中止を受けて企画された特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」が、3月29日19時よりAbemaTVにて独占生放送される。