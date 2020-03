嵐のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」が、2019年に世界でもっとも売れたアルバムに贈られる「Global Album of 2019」を受賞した。

この賞は世界のレコード産業を代表する組織であるIFPI(国際レコード産業連盟)が、世界中のフィジカルアルバムとデジタルアルバムの売上を合算し、年間のベストセラーアルバムをランク付けしたチャートをもとに決定。CEOのフランシス・ムア氏は、「嵐は日本を象徴するボーイズ・グループで、20年間の音楽活動を通じてアジア全域に巨大で熱狂的なファン層を築いてきた。彼らの驚異的な売上を誇る作品群と長いキャリアの証として、嵐の本賞の受賞を祝福したい」と賛辞を送っている。

「5×20 All the BEST!! 1999-2019」は嵐のデビュー20周年を記念して2019年6月にリリースされたベストアルバムで、デビュー曲「A・RA・SHI」から2018年10月リリースのシングル曲「君のうた」までのシングル表題曲63曲と、新曲「5×20」の計64曲が収録されている。なお2019年に世界各国で売れたアルバムのトップ10「IFPI Global Top 10 Album Chart」の2位にはテイラー・スウィフト「Lover」、3位にはBTS「MAP OF THE SOUL : PERSONA」がランクインした。

Top 10 Global Albums 2019

1位:嵐「5×20 All the BEST!! 1999-2019」

2位:テイラー・スウィフト「Lover」

3位:BTS「MAP OF THE SOUL: PERSONA」

4位:レディー・ガガ「A Star is Born OST」

5位:ビリー・アイリッシュ「When We All Fall Asleep, Where Do We Go?」

6位:Queen「Bohemian Rhapsody」

7位:エド・シーラン「No.6 Collaborations Project」

8位:アリアナ・グランデ「thank u, next」

9位:Rammstein「Rammstein」

10位:The Beatles「Abbey Road」