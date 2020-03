本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビ、4月11日スタート、毎週土曜24:58~/中京テレビ、4月16日スタート、毎週木曜25:44~/BS日テレ、5月7日スタート、毎週木曜23:00~ ほか)のキャラクタービジュアルと舞台日程が解禁。そして出演キャスト(高野洸、和田雅成、荒木宏文、丘山晴己、蒼木陣、丞威、福澤侑、本田礼生、眞嶋秀斗、滝澤諒、野島良太、OOPARTZ・RYUICHI)のコメントも到着した。



ダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。今回公開されたビジュアルは、タイトルにもなっているダンス大会『KING OF DANCE』で着用するもので、各チームのカラーが色濃く出る、個性あふれる衣装となっている。



さらに、舞台『KING OF DANCE』の公演日程も決定。大阪公演は7月16日(木)~7月19日(日)、東京公演は7月23日(木)~8月2日(日)、愛知公演は8月8日(土)~8月9日(日)の全25公演が予定、チケットのオフィシャル最速先行販売は、4月4日(土)より受付開始予定となっている。



<あらすじ>

時は大ダンス時代。誰もがダンスを嗜み、ダンスパフォーマンスにおける地位は最高潮を迎える。そんな時代にあって実力のあるダンサーたちが目指す一つのタイトルがあった。その名は「KING OF DANCE」。5年の空白を経て開催されるその大会を目指し、全国から実力者たちが集まる――。



ある事故をきっかけにダンスの表舞台から姿を消していた主人公・空(高野)。世界的なダンサーである父の死をきっかけにダンスをやめていた海斗(和田)。ダンスの才能がありながらも、それぞれの葛藤によりダンスから離れていた二人が、KODという舞台を前に再びダンスへの思いを熱く燃やす。メンバーとの確執や過去の辛い出来事を乗り越え、KODを獲るのは誰か!? 仲間やライバルなど、個性豊かなキャラクターたちが全力で踊って魅せる、今年一番熱いダンスストーリー!