日本ダンス・ミュージック界を代表するMasayoshi Iimori、1stアルバムリリース

世界の著名レーベルからリリースを重ねるMasayoshi Iimoriが、4月22日に1stアルバム『DECADE4ALL』をリリースする。



これまでに名だたるトップDJが主宰するレーベルから数々の楽曲をリリースするなど、日本のダンスミュージックを代表する実績を獲得してきたMasayoshi Iimori 。Official髭男dismやシンガー・ソングライターReolなどのプロデュース等を経て、今年は自身が音楽制作を始めてから10周年にあたる。



今回のアルバムには人気音楽ゲーム『beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE ON GAME (KONAMI)』にも収録された「Masayoshi Iimori - NEWALONE」の”Extended Mix”をはじめ、ヒップホップグループ「Mall Boyz」のgummyboy、ワールドワイドに評価されている気鋭ラッパーTYOSiNらをフィーチャリングした楽曲も収録されている。尚、アルバムからのリードトラック「Friday feat. TYOSiN」は本日3月20日より先行デジタル配信がスタートしている。



Masayoshi Iimoriのコメント

2020年、僕が音楽制作を始めてから10年、全ての節目の年にこの1stフルアルバム『DECADE4ALL』をリリースします。クラブミュージックを軸としているのは勿論、音楽のジャンルという枠組みを超越した世界観をこのアルバムに込めました。

また今回は様々なアーティストとのコラボレーションが非常に重要なポイントとなっています。それはコラボしたアーティストだけでなく、CDのデザインを制作してくれたデザイナー、マネジメントチームやプロモーションチームなど、今では一つのリリースのためにこんなに全力で動いてくれる仲間がいるというアーティストとしての自分の成長をファンの皆さんに感じてもらうためのアルバムでもあります。

全国のリスナーの皆さんの家からクラブのダンスフロアやフェスティヴァルまで、そして今までの10年とこれからを繋ぐマイルストーンとなるこの一枚を全力で楽しんで頂けたらと思います。





<リリース情報>







Masayoshi Iimori

『DECADE4ALL』



発売日:2020年4月22日(水)

価格:2000円(税別)



=収録曲=

1. D4A (Intro)

2. Euphoria (Reprise)

3. Punching Down

4. Backdown feat. Fellsius

5. NEWALONE (Extended Mix)

6. I Dont Care feat. Merry Delo / 作詞 : Merry Delo

7. Tell You

8. Runesword

9. Seeya feat. gummyboy / 作詞 : gummyboy

10. Friday feat. TYOSiN / 作詞 : TYOSiN ※リード・トラック

11. Hopez

12. Alcohol feat. Relect