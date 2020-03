「EMOTION」ロゴや『パトレイバー』などのグッズが集結！「VIDESTA POP UP STORE」3/20（金）よりスタート！

公式キャラクター衣装やグッズの製作・販売を行うコスパは、東京・秋葉原の「ジーストア・アキバ」5階の「13式催事空間」にて、「VIDESTA POP UP STORE」の開催を本日2020年3月20日(金)より開始した。



「VIDESTA」は、アニメやキャラクターをライフスタイルの中に取り入れ楽しむことを目指し、バンダイナムコアーツとコスパが共同で展開しているグッズレーベル。LD・ビデオ・CD・DVD・BDと、これまでバンダイナムコアーツが発売してきた映像・音楽パッケージの高いデザイン性に注目し、その魅力を「パッケージアート」として再提案。「パッケージアート」を使用したTシャツなどのグッズを商品化している。



中でも、2020年で38年目を迎えたバンダイナムコアーツ(旧バンダイビジュアル)の映像作品レーベル「EMOTION」は、1983年に初のオリジナル・ビデオ・アニメーション『ダロス』を発売して以降、『GHOST IN THE SHELL/ 攻殻機動隊』『COWBOY BEBOP』『青の6号』『コードギアス 反逆のルルーシュ』など、各年代で心に残る多くの作品をパッケージ化してきた。



今回のポップアップストアでは、「VIDESTA」第3弾商品の発表を記念し、第1弾・第2弾商品ラインナップの販売・展示および第3弾商品の一部商品の先行販売・展示が行われるほか、「VIDESTA」ラインナップ作品の『重戦機エルガイム』『スクライド』などの当時の懐かしのパッケージ商品展示や、EMOTIONロゴのモアイから顔を出して写真が撮れるエモーショナルな顔出し看板も登場! また、2019年夏に開催されたポップアップストアの際も好評だった、LDやビデオの再生体験コーナーも復活している。入場は無料、開催期間は4月5日(日)まで。

▲EMOTIONロゴ顔出し看板イメージ (C)BANDAI NAMCO Arts Inc.

▲第3弾一部グッズの先行販売はもちろん、税別2000円以上の購入で非売品「Limited Stickers」(100×70mm)のプレゼントも! (C)BANDAI NAMCO Arts Inc.





◆イベント概要

VIDESTA POP UP STORE

<開催場所>

ジーストア・アキバ 5階 13式催事空間

東京都千代田区外神田3-15-5

<アクセス>

東京メトロ銀座線「末広町駅」3番出口より徒歩約2分、JR「秋葉原駅」電気街口より徒歩約9分

<開催期間>

2020年3月20日(金・祝)~4月5日(日)

<営業時間>

月~土/11:00~20:00、日祝/11:00~19:00

<イベント内容>

・「VIDESTA」第1弾、第2弾商品の販売

・「VIDESTA」第3弾商品一部先行販売

・「VIDESTA」第3弾ラインナップの展示

・「VIDESTA」ラインナップ作品のLD、DVD等の映像商品展示

・EMOTIONロゴ顔出し看板

・LDやビデオ、ポスターの展示

・LDやビデオの再生体験

など

<主催>

コスパ



VIDESTA(ビデスタ)公式WEBサイト https://videsta.jp/

コスパ https://www.cospa.com/

13式催事空間 http://type13.jp/

ジーストア http://geestore.com/

▼先行販売商品ラインナップ



●「EMOTION」シリーズ



EMOTION グリッチTシャツ/3000円+税

EMOTION パスケース1/1500円+税

EMOTION ラバーキーホルダー700円+税

EMOTION VC手帳型スマホケース/4500円+税

EMOTION ポケットTシャツ/3300円+税

(C)BANDAI NAMCO Arts Inc.





●「機動警察パトレイバー」シリーズ



機動警察パトレイバー劇場版 LD Tシャツ/4000円+税

機動警察パトレイバー劇場版 LDパスケース/1500円+税

機動警察パトレイバー2 the Movie LDパスケース/1500円+税

機動警察パトレイバー2 the Movie VC Tシャツ/4000円+税

(C)HEADGEAR





●「アイドルマスター ミリオンライブ!」シリーズ



アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 01 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 02 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 03 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 04 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 05 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 06 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 07 CDパスケース/1500円+税

アイドルマスター ミリオンライブ! M@STER SPARKLE 08 CDパスケース/1500円+税



アイドルマスター ミリオンライブ! Brand New Theater! CD Tシャツ/4000円+税

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C)窪岡俊之 (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



※パッケージの写真・イラストと商品は若干異なる場合があります。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の素材(生地等)・仕様は予告なく変更となります。