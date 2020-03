SCANDALのメンバー テキスト化された「大阪弁」に照れる？

3月9日(月)よりスタートした、SCANDALがパーソナリティを務める新しい番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることがコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。今回は番組のブログに関する話題からまずはスタート。RINA:この番組はブログもやっていて、配信後に更新されてるんやけど、見た?一同:見た見た。RINA:あれな、久々にめちゃめちゃ大阪弁になってたの。RINAとTOMOMIはしゃべってるのが大阪弁やから仕方ないんやけど、コテコテでしたね(笑)。TOMOMI:もう標準語でしゃべろ!(笑)。RINA:でも久々の感じで照れたけど、嬉しかった。「Catch up!」では、メンバーがしゃべっている言葉そのままに「コテコテの大阪弁」でお伝えしていきます。そして前回の放送で、HARUNAが提案した「業界用語を教えてほしい」という問いかけに、様々な業界の方々からメッセージが届きました。「知られざる用語」がたくさん送られてきましたので、「業界用語コレクション」(ぎょーコレ)として番組内でコーナー化することが決定。ちなみに、記念すべき最初のメッセージはなんと「シンガポール」からでした。そんな今回の「ぎょーコレ」は、「MAKE UP」「P」「まげもん」「メッソ」をピックアップ。そして、MAMIが提案した「みんなどんな仕事をしてるの?」にもたくさんのメッセージが。「神主さんの卵」「歯科医院のお姫様」など、意外な職業にメンバー全員興味津々の様子でした。詳しくはJFN PARKやSpotifyなどで聴くことができますので、ぜひともチェックしてみてください。今回も明治アポロの効果もあって、トークが止まらず……。番組ではリスナーの皆さんからメッセージを大募集、加えてテーマ自体も募集します。この番組でしか聴けないSCANDALの新しい発信をお楽しみに。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ番組配信媒体:JFNPARK、Spotifyで配信中配信日時:毎週月曜21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/news/show/64145