キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」（ヒプマイ）のテレビアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima（ライムアニマ）」のキービジュアルが3月19日、公開された。ビジュアルは、シンジュク、ヨコハマ、イケブクロ、シブヤという4つのディビジョンのキャラクターが集結した。

ヒプノシスマイクは、2017年9月に始動した、キャストがキャラクターとしてラップを歌うプロジェクト。ラッパーは、シンジュク、ヨコハマ、イケブクロ、シブヤ、オオサカ、ナゴヤとディビジョンごとにチーム分けされている。オオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョンは、2019年9月に新たに加わった。コミカライズ、ゲーム化、舞台化などメディアミックス展開している。

テレビアニメは、2020年放送。

◇キャスト（敬称略）

山田一郎：木村昴▽山田二郎：石谷春貴▽山田三郎：天崎滉平▽碧棺左馬刻：浅沼晋太郎▽入間銃兎：駒田航▽毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎▽飴村乱数：白井悠介▽夢野幻太郎：斉藤壮馬▽有栖川帝統：野津山幸宏▽神宮寺寂雷：速水 奨▽伊弉冉一二三：木島隆一▽観音坂独歩：伊東健人