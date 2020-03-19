TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima」のキービジュアルが公開された。
キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とする本作は、武力による戦争は根絶され、武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイク“ヒプノシスマイク”によって争う世界を舞台にした物語。キービジュアルにはイケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、4ディビジョンの12キャラクターが描かれた。またキービジュアルの解禁に合わせてキャスト情報も公開に。アニメの公式サイトもリニューアルされている。
アニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima」
2020年放送開始予定
キャスト
山田一郎：木村昴
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天崎滉平
碧棺左馬刻：浅沼晋太郎
入間銃兎：駒田航
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
飴村乱数：白井悠介
夢野幻太郎：斉藤壮馬
有栖川帝統：野津山幸宏
神宮寺寂雷：速水奨
伊弉冉一二三：木島隆一
観音坂独歩：伊東健人
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会