TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima」のキービジュアルが公開された。

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とする本作は、武力による戦争は根絶され、武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイク“ヒプノシスマイク”によって争う世界を舞台にした物語。キービジュアルにはイケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、4ディビジョンの12キャラクターが描かれた。またキービジュアルの解禁に合わせてキャスト情報も公開に。アニメの公式サイトもリニューアルされている。

アニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima」

2020年放送開始予定

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会