cero髙城晶平ソロプロジェクト「ミッドナイト・ランデヴー」を先行配信

ceroのフロントマン髙城晶平によるソロプロジェクトShohei Takagi Parallela Botanicaが、4月8日にリリースする1stアルバム『Triptych』から収録曲の「ミッドナイト・ランデヴー」を、3月25日より各配信サイトにて先行配信する事を発表した。
今回リリースされる『Triptych』は、”三連祭壇画”を意味するタイトルの通り、3曲3部構成の全9曲が収録されるコンセプチュアルな作品。レコーディングには、光永渉、秋田ゴールドマン（SOIL & PIMP SESSIONS）らを初め、様々なミュージシャンも参加、共同プロデューサーには、Sauce81を迎えて制作されている。
初回生産限定盤には、DVD「Triptych interview and gig」を付属。今プロジェクトでの初ライブとなった渋谷クアトロ（「カクバリズム presents Quiet Spark #3」）、フジロック19でのライブ映像のほか、今作のために撮り下ろされた弾き語りによるパフォーマンス、髙城晶平自身がShohei Takagi Parallela Botanicaや、『Triptych』について語ったインタビュー映像などで構成された映像を収録。
＜リリース情報＞
Shohei Takagi Parallela Botanica
1st Album『Triptych』
発売日：2020年4月8日（水）
初回盤[CD+DVD] 3500円（税別） ※スペシャルレイヤージャケット仕様
通常盤[CD] 2500円（税別）
＝収録曲＝通常盤・初回限定盤共通（全9曲収録）
1. トワイライト・シーン
2. リデンプション・ソング
3. トリプティック#1
4. キリエ
5. オー・ウェル
6. トリプティック#2
7. ミッドナイト・ランデヴー
8. モーニング・プレイヤー
9. トリプティック#3
＜ライブ情報＞
Shohei Takagi Parallela Botanica
「Triptych” Release Party」
2020年4月17日（金）大阪・梅田Shangri-La
2020年4月25日（土）東京・渋谷WWWX
オフィシャルHPチケット先行
受付URL：https://kakubarhythm.com/
受付日程：2月18日（火）12:00〜2月27日（木）23:59
枚数制限：先行4枚まで
チケット一般発売日 3月7日（土）10:00~
■大阪公演 チケットぴあ（P:179-534）・ローソン（L:52127）・e+（pre:03/01 12:00〜03/04 18:00）
■東京公演 チケットぴあ（P:179-416）・ローソン（L:75816）・e+（pre: 2/28 12:00 - 3/3 23:59 ）
※小学生以下チケット無料（要保護者同伴/保護者1名につきこども１名まで）
cero Official Web Site：http://cero-web.jp/
カクバリズム Official Web Site：http://www.kakubarhythm.com
ceroのフロントマン髙城晶平によるソロプロジェクトShohei Takagi Parallela Botanicaが、4月8日にリリースする1stアルバム『Triptych』から収録曲の「ミッドナイト・ランデヴー」を、3月25日より各配信サイトにて先行配信する事を発表した。
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