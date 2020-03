cero髙城晶平ソロプロジェクト「ミッドナイト・ランデヴー」を先行配信

ceroのフロントマン髙城晶平によるソロプロジェクトShohei Takagi Parallela Botanicaが、4月8日にリリースする1stアルバム『Triptych』から収録曲の「ミッドナイト・ランデヴー」を、3月25日より各配信サイトにて先行配信する事を発表した。



今回リリースされる『Triptych』は、”三連祭壇画”を意味するタイトルの通り、3曲3部構成の全9曲が収録されるコンセプチュアルな作品。レコーディングには、光永渉、秋田ゴールドマン(SOIL & PIMP SESSIONS)らを初め、様々なミュージシャンも参加、共同プロデューサーには、Sauce81を迎えて制作されている。



初回生産限定盤には、DVD「Triptych interview and gig」を付属。今プロジェクトでの初ライブとなった渋谷クアトロ(「カクバリズム presents Quiet Spark #3」)、フジロック19でのライブ映像のほか、今作のために撮り下ろされた弾き語りによるパフォーマンス、髙城晶平自身がShohei Takagi Parallela Botanicaや、『Triptych』について語ったインタビュー映像などで構成された映像を収録。





<リリース情報>







Shohei Takagi Parallela Botanica

1st Album『Triptych』

発売日:2020年4月8日(水)



初回盤[CD+DVD] 3500円(税別) ※スペシャルレイヤージャケット仕様

通常盤[CD] 2500円(税別)



=収録曲=通常盤・初回限定盤共通(全9曲収録)

1. トワイライト・シーン

2. リデンプション・ソング

3. トリプティック#1

4. キリエ

5. オー・ウェル

6. トリプティック#2

7. ミッドナイト・ランデヴー

8. モーニング・プレイヤー

9. トリプティック#3



<ライブ情報>



Shohei Takagi Parallela Botanica

「Triptych” Release Party」



2020年4月17日(金)大阪・梅田Shangri-La

2020年4月25日(土)東京・渋谷WWWX



オフィシャルHPチケット先行

受付URL:https://kakubarhythm.com/

受付日程:2月18日(火)12:00〜2月27日(木)23:59

枚数制限:先行4枚まで



チケット一般発売日 3月7日(土)10:00~

■大阪公演 チケットぴあ(P:179-534)・ローソン(L:52127)・e+(pre:03/01 12:00〜03/04 18:00)

■東京公演 チケットぴあ(P:179-416)・ローソン(L:75816)・e+(pre: 2/28 12:00 - 3/3 23:59 )

※小学生以下チケット無料(要保護者同伴/保護者1名につきこども1名まで)



cero Official Web Site:http://cero-web.jp/

カクバリズム Official Web Site:http://www.kakubarhythm.com