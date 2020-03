東方系『Bad Apple!! feat.nomico』が、影絵MV付きでカラオケに！

JOYSOUNDでは、東方系楽曲で人気のサークル・Alstroemeria Recordsの『Bad Apple!! feat.nomico』を、”影絵”作者・あにら氏によるMVを背景に歌えるカラオケとして、3月21日(土)より配信する。



ニコニコ動画で2009年に投稿された動画「【東方】Bad Apple!! PV【影絵】」は、現在2,700万回以上の再生を記録するなど、歴史的なヒット作品として記憶に刻まれている名曲のひとつ。



本件は、『Bad Apple!! feat.nomico』を”影絵”のMVとともに原曲そのままの音源で歌えるカラオケのほか、アーティストの歌声を楽しめるバージョンも配信される。



さらに、フルバージョンのほか、『Bad Apple!! feat.nomico (TOS Remix) feat.抹,ytr』『Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix)』『Bad Apple!! feat.nomico(豚乙女 Ver.)』などのアレンジも原曲そのままカラオケとして配信する。



なお、3月21日(土)には『Bad Apple!! feat.nomico』のほかに全7曲、3月28日(土)には全10曲と、Alstroemeria Recordsが手掛ける楽曲を多数配信予定。この配信で、JOYSOUNDで歌えるAlstroemeria Recordsの楽曲数は業界最多になる。



【配信概要】

◆対象機種:JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX

※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。



◆配信曲:Alstroemeria Records

配信日:2020年3月21日(土)~

・Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.《本人歌唱映像》

・Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.《本人映像》

・Bad Apple!! feat.nomico《レコおと(うたいり)》

・Bad Apple!! feat.nomico《レコおと》

・Bad Apple!! feat.nomico (TOS Remix) feat.抹,ytr《レコおと》

・Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix)《レコおと》

・Bad Apple!! feat.nomico(豚乙女 Ver.)《レコおと》

・Necro Fantasia feat.misato《レコおと》

・REDSOUL feat.ayame《レコおと》

・SACRIFICE feat.ayame《レコおと》

・Lost Emotion feat.nomico《レコおと》

・Reassemblage feat.ayame《レコおと》

・Linaria feat.ayame《レコおと》

・ARROW RAIN feat.ayame《レコおと》



配信日:2020年3月28日(土)~

・Magic of Shade feat.mikicco《レコおと》

・White Crow feat.Camellia《レコおと》

・Moonlight Destiny feat.nomico《レコおと》

・lumiere ambree: feat.ayame《レコおと》

・Red Eyes Rabbit feat.mikicco《レコおと》

・White Traveler feat.ayame《レコおと》

・Spring Pink feat.nomico《レコおと》

・Gray of Daybreak feat.nomico《レコおと》

・Internal Ability feat.nomico《レコおと》

・letter by letter feat.miketama《レコおと》



※「東方系楽曲」は、同人サークル・上海アリス幻樂団が手掛ける弾幕系シューティングゲームを中心とした世界観、および作品群の「東方Project」を原作とする二次創作物です。

※「ニコニコ動画」は、株式会社ドワンゴの登録商標です。