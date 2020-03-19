アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」の予告編が公開された。

3月27日より2週間限定で劇場上映される「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」。予告編では、刑事課一係が追う「狐」による事件やビフロストの謎、灼と炯の戦いを描く本作の映像がお目見えした。

また2週連続で配布される来場者特典が、本作の設定集に決定。キャラクターやプロップの設定画、美術ボードなどが収録されるほか、キャラクターデザイン・恩田尚之が描き下ろしたキービジュアルの原画が表紙を飾る。

なお「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」は、Amazon Prime Videoにて配信用の編集版として「1.前編（Ziggurat Capture Part 1）」「2.中編（Ziggurat Capture Part 2）」「3.後編（Rainy day, and）」の3本に分け、同日12時頃から独占配信される。

「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」

3月27日（金）2週間限定ロードショー

Amazon Prime Videoにて日本・海外独占配信

スタッフ

監督：塩谷直義

シリーズ構成：冲方丁

脚本：深見真、冲方丁、吉上亮

キャラクター原案：天野明

キャラクターデザイン・総作画監督：恩田尚之

色彩設計：鈴木麻希子

美術監督：草森秀一

3Dディレクター：大矢和也

撮影監督：村井沙樹子

撮影視覚効果：荒井栄児

編集：村上義典

音楽：菅野祐悟

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：Production I.G

配給：東宝映像事業部

キャスト

慎導灼：梶裕貴

炯・ミハイル・イグナトフ：中村悠一

雛河翔：櫻井孝宏

廿六木天馬：大塚明夫

入江一途：諏訪部順一

如月真緒：名塚佳織

唐之杜志恩：沢城みゆき

霜月美佳：佐倉綾音

ドミネーター：日高のり子

法斑静火：宮野真守

代銀遙煕：中博史

小宮カリナ：日笠陽子

ラウンドロビン：森川智之

梓澤廣一：堀内賢雄

小畑千夜：矢作紗友里

狡噛慎也：関智一

宜野座伸元：野島健児

須郷徹平：東地宏樹

六合塚弥生：伊藤静

花城フレデリカ：本田貴子

常守朱：花澤香菜

※日高のり子の高ははしご高が正式表記。

(c)サイコパス製作委員会