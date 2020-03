清春の巻頭ロング・インタビューを掲載、「MASSIVE Vol.36」刊行

3月23日発売の「MASSIVE Vol.36」では、10枚目のオリジナル・アルバム『JAPANESE MENU / DISTORTION 10』を3月25日にリリースする清春が表紙巻頭に登場。



「MASSIVE Vol.36」では清春の新作から聴こえてくる意味深長なメッセージの謎を解き明かす超ロング・インタビューを一挙掲載し、全40ページの大特集が組まれている。











シンコー・ミュージック・ムック

MASSIVE Vol.36

B5変型判/192頁/本体価格1,300円+税/3月23日発売



・表紙+巻頭特集:清春

…a long descent down to the end.・lynch.

・SiM

・BAROQUE

・メリー

・H.E.R.O.

・T$UYO$HI+XXXATSUSHI

・STARBENDERS

・sukekiyo

・首振りDolls



https://www.shinko-music.co.jp/item/pid164915x/