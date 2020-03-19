清春の巻頭ロング・インタビューを掲載、「MASSIVE Vol.36」刊行

3月23日発売の「MASSIVE Vol.36」では、10枚目のオリジナル・アルバム『JAPANESE MENU / DISTORTION 10』を3月25日にリリースする清春が表紙巻頭に登場。
「MASSIVE Vol.36」では清春の新作から聴こえてくる意味深長なメッセージの謎を解き明かす超ロング・インタビューを一挙掲載し、全40ページの大特集が組まれている。
シンコー・ミュージック・ムック
MASSIVE Vol.36
B5変型判／192頁／本体価格1,300円＋税／3月23日発売
・表紙＋巻頭特集：清春
…a long descent down to the end.・lynch.
・SiM
・BAROQUE
・メリー
・H.E.R.O.
・T$UYO$HI＋XXXATSUSHI
・STARBENDERS
・sukekiyo
・首振りDolls
https://www.shinko-music.co.jp/item/pid164915x/
3月23日発売の「MASSIVE Vol.36」では、10枚目のオリジナル・アルバム『JAPANESE MENU / DISTORTION 10』を3月25日にリリースする清春が表紙巻頭に登場。
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