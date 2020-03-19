TVアニメ「新サクラ大戦 the Animation」のPV第2弾が、本日3月19日に発表された。

PV第2弾では、主題歌「檄！帝国華撃団＜新章＞」とエンディング主題歌「桜夢見し」に合わせて新映像を披露。約1分半の尺で、キャラクターのセリフも聞くことができる。また映像の公開に合わせて、CSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」での放映や、AbemaTVなど動画サイトでの配信情報も明らかになった。

「新サクラ大戦 the Animation」はTOKYO MX、BS11にて4月3日に放送開始。PlayStation4用ゲーム「新サクラ大戦」のアニメムービーなどを手がけたサンジゲンがアニメーション制作を担当し、「帝国華撃団・花組」の隊員である天宮さくらを中心に「新サクラ大戦」の新たな物語を描く。

TVアニメ「新サクラ大戦 the Animation」

放送情報

TOKYO MX：2020年4月3日（金）より毎週金曜日22:00～

BS11：2020年4月3日（金）より毎週金曜日23:30～

CSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」：2020年5月14日（木）より毎週木曜25:30～

スタッフ

原作：広井王子、セガゲームス

監督：小野学

シリーズ構成：小野学、浦畑達彦

音楽：田中公平

キャラクターデザイン：工藤昌史、茶之原拓也、福島達也

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

天宮さくら：佐倉綾音

東雲初穂：内田真礼

望月あざみ：山村響

アナスタシア・パルマ：福原綾香

クラリス：早見沙織

神山誠十郎：阿座上洋平

神崎すみれ：富沢美智恵

クラーラ：和多田美咲

レイラ：白石晴香

カミンスキー：赤羽根健治

(c)SEGA/SAKURA PROJECT