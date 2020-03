平手友梨奈 リスナーと直電 今後の応援に「ありがとうございます」

平手友梨奈がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。15歳の女子リスナーと電話を直接繋ぎ、リスナーがオススメする楽曲を一緒に聴きました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」3月17日(火)放送分)平手:もしもし! SCHOOL OF LOCK! の女子クラス、3週目担当の平手友梨奈です。いまは何年生ですか?リスナー:中学3年です。平手:じゃあ、卒業式はできましたか?リスナー:3月21日に卒業式があって、生徒だけでですけどできることになりました。平手:やっぱりそうですよね……でも、できるのはいいですよね。リスナー:はい、やれるだけでちょっとありがたいな~と。平手:そうですよね。えっと、今日オススメしてくれる曲は、誰の何ていう曲ですか?リスナー:RADWIMPS先生の『正解』という曲です。平手:へぇ~。どうしてオススメしたいと思ったんですか?リスナー:最初は、お兄ちゃんから教えてもらったんですけど……「18祭(フェス)」という18歳向けのライブがあって、その映像を見せてもらって、すごくいい歌詞やなぁって思って。友梨奈ちゃんにも聴いて欲しいなぁって思いました。平手:「18祭」? 私それ……なんかNHKでやってました? 私、見たかもしれないです。リスナー:マジですか?平手:すごいいいなぁって……そこまで、曲とか歌詞とか全然見れてなかったんですけど。ちょうど見てました、私も。この曲はどういった歌詞なんですか?リスナー:最後、『制限時間は あなたのこれからの人生 解答用紙は あなたのこれからの人生 答え合わせの 時に私はもういない だから 採点基準は あなたのこれからの人生 「よーい、はじめ」』 っていう歌詞で終わるんですよ。そこがいいなぁって思って。平手:へぇ~そうなんですね。リスナー:はい。平手:じゃあ……あとは何か言っておきたいことはありますか?リスナー:えっと……たぶんこれから友梨奈ちゃんは、ソロの活動だったり、あとは高校も卒業じゃないですか?平手:はい。リスナー:そして、SCHOOL OF LOCK! も(3月19日の放送をもって)卒業されるってことで……。平手:はい。リスナー:これから友梨奈ちゃんが進む道で、“楽しい”って思えることをしてほしいなって思います。平手:ありがとうございます。すごいありがたいメッセージをいただけました(笑)。リスナー:(笑)。平手:じゃあ、今から一緒にその曲を聴きましょう。リスナー:はい!――ここで、RADWIMPS「正解(18FES ver.)」をオンエア平手:(曲の感想は)え~……なんか、ちょっと合唱っぽいのが個人的に好きでした。しかも入ってる声が18歳の方なのかと思うと、結構心に来るものがあって。うん、自分の中でもすごく……あ~この歌詞好きだな、っていうのもあったし。紹介してくれた最後の歌詞もすごい響いたし……はい、すごい素敵な曲を私にオススメしていただいてありがとうございました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/