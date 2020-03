「編入試験で志望大学を目指す」受験を終えて誓う“春からの宣言”

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」、3月18日(水)は「宣言メイト スペシャル Supported by カロリーメイト」を放送。受験を終え、進学や浪人の道を選んだリスナーが“春からの決意”を宣言。パーソナリティのとーやま校長が、その思いに対するメッセージをカロリーメイトに書いて送りました。その中から、18歳、高3の男子リスナーとのやり取りを紹介します。とーやま校長:4月までもう2週間を切っている。新生活が始まる、ということになる。受験生のみんなからは、志望校の合格を勝ち取れました! という書き込みもたくさん届いている。片や、うまくいかなくて自分の思い通りにいかずに、まだこのタイミングでも気持ちの整理がついていないです、という生徒ももちろんいる。でも時間はどんどん進んでいくし、おのずと春もやってくることになる。SCHOOL OF LOCK! 今夜の授業は、「宣言メイト スペシャル Supported by カロリーメイト」。2019年10月より、毎週金曜日22時15分からの15分間、俺が応援部の4代目顧問となって、受験生のいまの思いを聞いてまいりました。今日は春を迎える前に、お前がいま抱えている本当の思い、決意を聞かせてほしいと思っている。新生活にワクワクドキドキしています、楽しみです! という生徒もいるだろうし、もう1年戦うことを決意しました、でもいまはまだ悔しくて何も手に付かないです、という生徒もいるだろう。でも思いは言葉にすることで、自分の耳を通過して自分に言い聞かす役割も果たすわけ。それで自然と身体が動いて、次に向かえるはずだと俺は信じている。俺は3月をもって校長を退任するけれども、春から、もしくは来年の受験の日まで、生徒のキミのことを陰ながら遠くから支えることができるように、みんなの思いを受け取って今日の授業を届けていきたいと思っている!とーやま校長:もしもし! まずは、春からの宣言を聞かせて!リスナー:はい!とーやま校長:力強いね。リスナー:こんな風に大きな声に出したのが初めてだったので、気持ちが強くなった気がします。とーやま校長:俺はいまの声とかスピードとかに、覇気をすごく感じたよ。口にするって大事だな、って思ったでしょ?リスナー:思いました。とーやま校長:お前の宣言を聞いて、「俺も、私も頑張るぞ!」って思ったヤツもマジでいると思うよ。リスナー:はい。とーやま校長:それで……残念ながら、第一志望の大学には入れなかったんだね? そこまでの自分は、満足できるほどやれたの? やれなかったの?リスナー:正直、自分ではやれなかったな、って思っています。とーやま校長:やれなかった要因については考えた?リスナー:他の人と比べて、もっと自分に使える時間があったのに十分に勉強できなかったし、苦手だった英語をあまりやらなかったせいで、受験で足を引っ張ったんだろうな、と自分では分析しています。とーやま校長:うん。言い方があれかもしれないけど……ダメだったところとしっかり向き合って受け入れたんだよね。これはめちゃくちゃ大事だからね。受験もそうだしこれからの人生においても……そこから目を背けるのが人間だし、俺も何回もしてきたけど。ちゃんとこの大事な時期に向かい合うことができたのは、本当に素晴らしいことだと思うよ。リスナー:ありがとうございます。とーやま校長:4月から大学に行くことは行くんだよね?リスナー:はい。すべり止めの大学に受かったので、行こうと思っています。とーやま校長:うん、いいと思うよ。でもそこから、第一志望の大学に編入を目指すって、どうしてそう思ったの?リスナー:第一志望の大学に行くなら浪人という手段もあったんですけど、ちょっと浪人は自分には合わないな、しんどいなと思ったんです。それで親とも相談して、現役で大学には通おうと決めました。でも今回不合格の通知を受けて、本当に行きたかったんだな、ということを自覚して、ここであきらめちゃダメだなって思ったんです。それで第一志望の大学について調べたら、2年生の11月ころに編入試験が受けられるということを知って、リベンジするチャンスだなって決意をしました。とーやま校長:いい! 意欲に満ち溢れている!! 第一志望の大学に編入できたら、どんなことをしたい?リスナー:第一志望もすべり止めも経済学部を選んだんですけど、株とか為替とか世界的な経済の仕組みを修学旅行とかで見てすごく興味を持ったので、そこを突き詰めてみたいです。あと第一志望の大学には一緒に頑張ってきた友達が合格しているので、僕も追いつきたいし、応援してくれた友達に「受かったよ!」って言いたいです。とーやま校長:すごいな。大変な状況で、自分だけじゃなくて人に向けても気持ちを持てるというのは……素晴らしいことしかないよ!リスナー:ありがとうございます。とーやま校長:じゃあ、カロリーメイトに書いたメッセージを読ませてもらってもいい?。マラソンって何kmかわかる?リスナー:42.195kmです。とーやま校長:スタートはもう切っているよね。そして友達もスタートを切っていて……ちょっとだけ先を走っているのかもしれないね。でも半分よりはちょっと手前の所まで来ているから、ここからちゃんと自分の速度を保って……周りのことはどうでもいいから、自分がゴールすることだけを考えて、しかるべき時がきたらしっかりとゴールテープを切る!リスナー:はい!とーやま校長:まだまだ、全然終わってはいないから! 今日の日付けとともにこの言葉を書かせてもらったから、これを届けるわ。リスナー:ありがとうございます!とーやま校長:自分が抱いている夢、これは胸に秘めていたって別にいいと思ってるし、俺も誰にも言わずにいたこともあったし……そこの強さを否定するつもりはない。それでやっていけるやつはやっていっていいし、無理に言う必要はない……だけれども、今日、みんなの宣言を聞いていてだね、初めて口にしたヤツ、ドキドキしながら震えながら宣言したヤツ、1年以上の苦しい思いを集結させて宣言したヤツ……。 今日、宣言したヤツはもれなく強かったし、その宣言は自分自身を強くするというのは間違いない!今日の2時間をかけて、これは生徒のみんなから教わった。そして教わったことを、そのまま生徒のキミに届けたいと思う。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/