DREAMS COME TRUEが4月9日(木)22:00スタートのフジテレビ系ドラマ「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」の主題歌を担当する。

「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」は石原さとみ演じる萬津総合病院薬剤部の病院薬剤師・葵が患者にとって“当たり前の毎日”を取り戻すために奮闘する姿が描かれる。ドリカムがフジテレビ系ドラマに主題歌を提供するのは「救命病棟24時 第5シリーズ」以来約7年ぶり。2人は新曲「YES AND NO」を書き下ろし、この作品のために2つのアレンジバージョンを用意する。主演を務める石原はこの主題歌について「薬剤師の役を今、毎日演じています。歯痒い気持ちになったり、責任感の重さや人間関係など、現実的な問題に直面したりしながらも希望を忘れず諦めずに、自問自答しながら進む“葵みどり”の気持ちを代弁してくれているかのような歌詞と吉田美和さんの声に心を打たれました」とコメントしている。

「YES AND NO」は「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」初回で解禁となり、翌日4月10日に各音楽配信サービスで配信予定。4月22日には劇場アニメ作品「Gのレコンギスタ」のテーマソング「G」とともに、シングルCDとしてリリースされる。

DREAMS COME TRUE コメント

書き下ろしの主題歌を制作している中、石原さとみさん演じる葵みどりと、それを取り巻く人々の奮闘が頭の中でぐるぐると回っていました。これはもう楽しみでしかない!!! ドリカムの主題歌がドラマと共に皆様にとって記憶に残る作品になるよう願っています。アレンジもドラマのために2つのヴァージョンを用意しました。お楽しみに!

石原さとみ コメント

薬剤師の役を今、毎日演じています。歯痒い気持ちになったり、責任感の重さや人間関係など、現実的な問題に直面したりしながらも希望を忘れず諦めずに、自問自答しながら進む“葵みどり”の気持ちを代弁してくれているかのような歌詞と吉田美和さんの声に心を打たれました。また、最後の歌詞に決意と大きな温もりを感じました。今日から、この曲を毎日聴いて、視聴者の皆様、そして薬剤に関わる多くの皆さんに喜んでいただけるような明るい作品になるよう、日々撮影を頑張らせていただきます! 4月9日22時から、是非ご覧ください!

野田悠介プロデューサー コメント

念願が叶い、主題歌を書き下ろしていただきました。どの年代の方が聞いても心に刺さる歌詞や音楽で、自分自身の年齢や置かれている立場によっても込み上げる感情が変わる、さまざまな想いが湧き出てくる楽曲に仕上げていただきました。また、そっと背中を押してくれる、応援歌とも呼べる楽曲です。何回も繰り返し聴きたくなる勇気が湧き出る楽曲ですので、皆様にも早くお届けしたいです!

フジテレビ系「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」

初回放送:2020年4月9日(木)22:00~23:09

※以降毎週木曜日22:00~22:54

DREAMS COME TRUE「YES AND NO / G」収録曲

01. YES AND NO

02. YES AND NO -TV Drama Version-

03. G

04. G -Soundtrack Version-

05. YES AND NO -Instrumental-

06. G -Instrumental-