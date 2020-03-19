北村匠海（DISH//）、松尾太陽（超特急）、佐野勇斗（M!LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、森崎ウィン（PRIZMAX）、板垣瑞生（ex. M!LK）が歌唱メンバーを務める“King of Ping Pong”によるシングル「FAKE MOTION」が4月1日にリリースされることを記念して、超特急とDISH//のトークイベントが5月23日に開催される。

シングルの表題曲「FAKE MOTION」は4月8日（水）に日本テレビでスタートするEBiDANメンバー出演のドラマ「FAKE MOTION -卓球の王将-」の主題歌として書き下ろされた楽曲で、まふまふが全面プロデュースを手がけた。都内で行われるトークイベントには対象商品の購入者の中から抽選で1000名を招待。応募方法などはKing of Ping Pongのサイトで確認しよう。

さらにシングルリリース日には佐野や古川をはじめとするドラマ出演キャスト総勢13名による生配信イベントが実施されることも決定。生配信中にキャストのサイン入りポスターが当たる抽選会なども行われるのでファンはお見逃しなく。

King of Ping Pong シングル「FAKE MOTION」発売記念 「超特急」×「DISH//」スペシャルトークイベント

2020年5月23日（土）東京都内

START 12:30（予定）

King of Ping Pong シングル「FAKE MOTION」発売記念ネットイベント「デジタルナンバーズ大会」

配信日時：2020年4月1日（水）14:00～19:30

1部：14:00～14:30

参加メンバー（予定）：佐野勇斗 / 田中洸希 / 田中雅功 / 高田彪我 / 山中柔太朗 / 高松アロハ / 森崎ウィン



2部：15:00～15:30

参加メンバー（予定）：佐野勇斗 / 田中洸希 / 田中雅功 / 高田彪我 / 山中柔太朗 / 高松アロハ / 森崎ウィン



3部：18:00～18:30

参加メンバー（予定）：古川毅 / 板垣瑞生 / 吉澤要人 / ジャン海渡 / 富本惣昭 / 池田彪馬



4部：19:00～19:30

参加メンバー（予定）：古川毅 / 板垣瑞生 / 吉澤要人 / ジャン海渡 / 富本惣昭 / 池田彪馬



配信URL：https://www.youtube.com/channel/UCI4fhHeKtEpvvvEz9E7w36w

※高田彪我、高松アロハの高ははしごだかが正式表記。