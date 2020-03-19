「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のキャスト18人が出演する特別番組「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」が、3月29日（日）19:00からAbemaTVで生配信される。

この番組は3月28日と29日に埼玉・メットライフドームで開催予定だった「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のライブイベント「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」が新型コロナウイルスの影響で中止になったことを受けて配信が決まったもの。番組では全6ディビジョンの全キャストが集結し、最新CDの収録曲や18人全員がそろう楽曲の初お披露目、最新情報の発表などを行う予定だ。

AbemaTV「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」

配信日時：2020年3月29日（日）19:00～22:00

配信URL：https://abema.tv/channels/hypnosismic/slots/9kDjBMHUCiX4Mm

＜出演者＞

木村昴 / 石谷春貴 / 天崎滉平 / 浅沼晋太郎 / 駒田航 / 神尾晋一郎 / 白井悠介 / 斉藤壮馬 / 野津山幸宏 / 速水奨 / 木島隆一 / 伊東健人 / 岩崎諒太 / 河西健吾 / 黒田崇矢 / 葉山翔太 / 榊原優希 / 竹内栄治

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。