俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の次女でモデルのKoki,が19日、自身のインスタグラムを更新し、『VOGUE JAPAN』2020年5月号(3月28日発売)の表紙でデビューを飾る姉・Cocomiとの姉妹ショットを公開した。

Koki,は、姉・Cocomiが表紙の『VOGUE JAPAN』の画像を添えて、「Congratulations sis (お姉ちゃんおめでとう)」と祝福。「You are the most beautiful person I know inside and out and you are definitely the best sister in the world(あなたは、私が知っている中で最も内面も外面も美しい人であり、世界一の姉)」とつづった。

さらに、愛犬を挟んで撮影した姉妹ショットも公開し、「The best sister, best friend and my other half」と、最高の姉であり親友と紹介。「love you sis」と姉への愛を表現した。