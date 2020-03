TVアニメ「通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?」とコラボした学習参考書「『通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?』で中学英語をおさらいする本』」が、3月28日に発売される。価格は税込1650円。

真々子たちが会話形式で中学英語の文法を解説してくれる本書。ポータが持ってきた「中学英語が1冊でわかる本」をきっかけに真人たちが冒険しながら英語を学んでいくというストーリー仕立てになっている。「My mother can defeat monsters in an instant(俺の母は一瞬でモンスターを倒すことができる)」「You must adventure with your parents(あなたは親と一緒に冒険をしなければならない)」など、作品にまつわる例文が掲載された。

また本書を購入した人には3月30日よりダウンロードできる真々子役・茅野愛衣による特典音声を提供。正解するとお母さんがよしよししてくれる「復習クイズ」などが収録されている。とらのあな、メロンブックスでは購入者限定特典として、それぞれデザインが異なるイラストカードが用意された。

(c)2019 井中だちま・飯田ぽち。/株式会社KADOKAWA/お母さんは好きですか?製作委員会