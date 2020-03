佐野勇斗や北村匠海らが所属する恵比寿学園男子部(EBiDAN)出演の連続ドラマ『FAKE MOTION -卓球の王将-』(日本テレビ、4月8日スタート、毎週水曜24:59~※関東ローカル)の主題歌「FAKE MOTION」のリリースを記念し、ドラマ出演キャストが集うスペシャルイベントの開催が決定した。



本作は、空前の卓球ブームが訪れ、卓球戦国時代と化した東京を舞台に、激しいピンポンバトルを繰り広げる高校生たちの“壮絶な戦いと挑戦”、そして“熱い友情と絆”を描くスポーツ青春ドラマ。



キャストは、恵比寿長門学園のメンバーとして、佐野、古川毅、橘柊生、田中洸希、吉澤要人、北村、田中雅功、高田彪我、山中柔太朗、高松アロハ、富本惣昭、薩川大学付属渋谷高校のメンバーとして、草川拓弥、小笠原海、村田祐基、船津稜雅、松尾太陽、福田佑亮、都立八王子南工業高校のメンバーとして、森崎ウィン、板垣瑞生、矢部昌暉、泉大智、ジャン海渡、浅草雷門高校のメンバーとして、加藤諒、池田彪馬、代官山高校として、坂口涼太郎、尾北翼、仲田博喜が出演する。



ドラマ放送に先駆けて、主題歌「FAKE MOTION」が4月1日(水)にリリース。アーティスト“King of Ping Pong”と名し、佐野、古川、北村、松尾、森崎、板垣と超豪華な顔ぶれがピンポンバトルの激しさと緊張感を表現。その楽曲は、2020年音楽シーン注目度NO.1マルチクリエイター・まふまふが全面プロデュース。アグレッシブなビートに緊張感高まる激しい掛け合い、そして卓球の効果音も取り入れられた臨場感溢れるサウンドが心に響く1曲となっている。



そしてリリース記念として開催が決定したスペシャルイベントは、対象商品の購入者の中から抽選で1000名が東京都内某所で開催される「FAKE MOTION」発売記念「超特急」×「DISH//」スペシャルトークイベントに招待される。超特急(カイ・リョウガ・タクヤ・ユーキ・タカシ)とDISH// (北村・橘・矢部・泉)のメンバーが一堂に会するこの超プレミアムイベントはファンにとって絶対に見逃してはならないイベント。



さらに、4月1日の発売日には、佐野・古川をはじめ、ドラマ出演キャスト総勢13名による「FAKE MOTION」発売記念インターネット生配信イベントも開催。生配信中にキャストのサイン入りポスターが当たる抽選会が実施されるなど、こちらもファンならば絶対に見逃してはならない1日となっている。



またTwitter上では、対象ツイートが10000RTを達成すると、ドラマの舞台となっている高校別のテーマソングでCD「FAKE MOTION」のカップリングに収録される「疾風迅雷」「BEAT of ENERGY」「Say My Name」の、イメージビデオ・ダイジェスト動画が公開される企画も行われており、いよいよ発売日に向けて盛り上がりを見せて来ている。



この『FAKE MOTION -卓球の王将-』プロジェクトは、2020年内に様々なメディアミックスが予定されており、その内容は随時発表されるので、公式サイトより様々な取り組みをぜひチェック!