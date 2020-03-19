「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」が、3月29日19時よりAbemaTVにて独占生放送される。

これは3月28日・29日に埼玉・メットライフドームで実施される予定だった「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」の開催中止に伴い実施されるもの。本番組には、イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュクにオオサカとナゴヤを加えた全6ディビジョンの全キャストが集結。最新CD楽曲の初披露や18人全員が揃う楽曲の初お披露目、最新情報の発表などが行われる。

特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」

日時：2020年3月29日（日）19:00～22:00

放送チャンネル：ヒプノシスマイク チャンネル

出演者：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治