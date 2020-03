星野源、2000枚の作画によって表現されたMV「さらしもの（feat. PUNPEE）」公開

星野源の楽曲「さらしもの(feat. PUNPEE)」のMVがYouTubeにて本日公開された。



本楽曲は、星野源が昨年リリースした『Same Thing』に収録された曲。今作のディレクションを手がけたのは、星野源のCD/DVDジャケットやツアーグッズのイラストでもお馴染みのアーティスト、オオクボリュウ。両者のパフォーマンスシーンを撮影し、その動きをトレースしてアニメーションに落とし込んだ本MVは、約2000枚の作画によって表現された意欲作となっている。







また、星野源が昨年リリースした『Same Thing』は、今作で収録全曲のMVが公開されたことになる。





<リリース情報>



星野源

EP『Same Thing』



好評発売中



=収録曲=

1. Same Thing (feat. Superorganism)

2. さらしもの (feat. PUNPEE)

3. Aint Nobody Know

4. 私

配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/samething



星野源 オフィシャルサイト:http://www.hoshinogen.com/