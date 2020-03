『バンピリーナとバンパイアかぞく』＆『モンスター・ホテル　ザ・シリーズ』連続放送決定！

全国のケーブルテレビおよびBS・CS放送などで放送中のディズニー・チャンネルは、大人気テレビアニメーション2作品『バンピリーナとバンパイアかぞく』と『モンスター・ホテル ザ・シリーズ』に日本初放送エピソードが登場することを記念して、両番組を3月20日(金・祝)に朝8:00から夕方17:30まで、9時間半、連続放送することが発表された。



バンパイアの女の子が主人公のディズニーアニメ『バンピリーナとバンパイアかぞく』、そしてソニー・ピクチャーズ アニメーション製作による、世界中のモンスターが集う5ツ星リゾートホテルの物語『モンスター・ホテル ザ・シリーズ』。どちらも世界中の子どもたちに大人気のアニメシリーズだ。



日本初放送エピソードが登場することを記念した9時間半の連続放送では、まずは朝8:00より、歌とダンスが大好きなバンパイアの女の子が大活躍する人気番組『バンピリーナとバンパイアかぞく』を4時間半の連続放送でお届け。

日本初放送『ししゃのひ ディア・デ・ムエルトス/ねがいごと』は、12:00から放送。嵐のせいでメキシコ・シティに帰れなくなってしまったガイコツのカラカ一家が、どうやったら”死者の日”をお祝いできるのか、バンピリーナが大活躍する。



その後12:30からは『モンスター・ホテル ザ・シリーズ』を5時間にわたりオンエア。

モンスター専用ホテルを取り仕切る主人公メイヴィス(ドラキュラの愛娘)の、115歳の誕生日から始まる日本初放送エピソードは、17:00に登場する。



バンパイアの家族にモンスターの家族、見た目はちょっと変わった登場人物たちだけど、家族や友達思いで楽しいことが大好きなのはみんな一緒!

この春休みに家族みんなで楽しもう!



(C)Disney (C)2016 Nelvana Limited. All Rights Reserved. Hotel Transylvania characters (C)2012 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved. ”Hotel Transylvania” is a trademark of Sony Pictures Animation Inc.