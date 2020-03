『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第11話先行カット公開♪ 期間限定無料一挙放送も！

1月より放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』の第11話先行場面カット&予告動画が公開となった。



『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。



第11話は3月19日(木)よりTOKYO MXほかで放送開始。あらすじ&先行場面カットはこちら!



<第11話 「キミのラプソディー」>

各バンド、悩んだり、準備したり、弁当作ったりと、フェス前日をそれぞれ過ごす。



また、3月23日(月)よりGYAO!にてTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』#1~#11の期間限定無料一挙配信が行われることが決定! まだ見てないという人もぜひこの機会にチェックしよう!



【第11話の予告動画>>>】



◆GYAO! #1~#11期間限定無料一挙配信

期間:3月23日(月)00:00~3月29日(日)23:59

内容:#1~#11期間限定無料一挙配信(最新#12は、3/30より配信)

放送ページ https://yahoo.jp/fNs3NeA



(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M