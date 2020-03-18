高屋奈月原作によるTVアニメ「『フルーツバスケット』2nd season」の本PVが公開された。

2001年のTVアニメでは映像化されなかったエピソードも描かれる「『フルーツバスケット』2nd season」。本PVでは、夏休みに草摩家の別荘を訪れた透たちの楽しそうな様子をはじめ、十二支の呪いを解きたいと覚悟する透の姿や、由希と夾の透への思いといったシリアスな展開を垣間見ることができる。放送はテレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪にて4月6日スタート。

TVアニメ「『フルーツバスケット』2nd season」

放送情報

テレビ東京、テレビ愛知：2020年4月6日（月）より毎週月曜日25:30～

テレビ大阪：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:05～

スタッフ

原作・総監修：高屋奈月「フルーツバスケット」（白泉社・花とゆめCOMICS）

監督：井端義秀

シリーズ構成：岸本卓

キャラクターデザイン：進藤優

美術監督：神山瑶子

色彩設計：菅原美佳

撮影監督：設楽希

編集：肥田文

音響監督：明田川仁

音楽：横山克

音楽制作：トムス・ミュージック

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：フルーツバスケット製作委員会

キャスト

本田透：石見舞菜香

草摩由希：島崎信長

草摩夾：内田雄馬

草摩紫呉：中村悠一

草摩楽羅：釘宮理恵

草摩紅葉：潘めぐみ

草摩はつ春：古川慎

草摩はとり：興津和幸

草摩綾女：櫻井孝宏

草摩杞紗：上田麗奈

草摩燈路：大地葉

草摩利津：河西健吾

草摩依鈴：豊崎愛生

草摩慊人：坂本真綾

草摩藉真：森川智之

魚谷ありさ：種崎敦美

花島咲：佐藤聡美

本田今日子：沢城みゆき

真鍋翔：江口拓也

倉伎真知：加隈亜衣

ほか

※はつ春の「はつ」はさんずいに発の旧字体が、島崎信長、種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。

(c)高屋奈月・白泉社／フルーツバスケット製作委員会