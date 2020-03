Aqours・平手友梨奈・長渕剛の出演が追加決定！「キズナ感謝祭」

10代向けのラジオ番組TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、3月22日(日)にイベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割』を配信で開催します。3月17日(火)放送の同番組で、パーソナリティのとーやま校長から新たな出演者が発表されました。このイベントは同日に幕張メッセにて行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の防止と来場者・関係者の安全を考慮し、一度は中止を決定。改めて、生配信によるイベント実施と出演者を随時発表していました。とーやま校長:『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』……当初は幕張メッセでイベントを行う予定でしたが、残念なことに中止となってしまいました。その代わりに、同じく3月22日(日)の14時から動画配信番組としてお届けすることになりました。動画番組になったということで、ありがたいことに追加出演者が決定しております。とーやま校長:(3月1週目の放送で)Aqours LOCKS! は最終回を迎えて一度はお別れをしたんだけど、Aqours先生がこの日、再び戻ってきてくれます。Aqours先生自体もイベントが中止になっていたりする中で、生徒のためにスケジュールを調整して出てくれることになりました。とーやま校長:平手友梨奈のGIRLS LOCKS! もあと3日で終わってしまうんだけど、卒業後のスペシャルな放送になることは間違いなし! 楽しみに待っていてほしい!とーやま校長:平手友梨奈からの長渕剛! このラインを繋げるのは、SCHOOL OF LOCK! だけ!! 剛先生には、1年弱くらい長渕LOCKS! でお世話になっておりました。それからも生放送教室に遊びに来ていただいて、ずっとふざけたおすという2時間をお送りしています(笑)。最後の最後にもう一度お会いしたいな、と個人的にも思っていたんですけど……剛先生がやっぱな~、かっこいいよね。「やってやるよ!」と言ってくださいました。これも、配信番組になったからこそできたことです。また、番組公式YouTubeアカウントからのライブ配信と併せて、LINE MUSIC公式LINEアカウントからの同時生配信も決定。さらに、当日は番組とリスナーを繋ぐ掲示板の稼働はないものの、ツイッターでメッセージを募集するとのこと。推奨ハッシュタグとして「#SOLワイモバ学割」も紹介されました。●配信日時:2020年3月22日(日)14時~(予定)『SCHOOL OF LOCK!』公式YouTubeアカウント及びLINE MUSIC公式アカウントにて生配信番組公式YouTubeアカウント:https://www.youtube.com/user/SCHOOLOFLOCK69●出演者・ライブパート:BiSH、BLUE ENCOUNT、Matt・動画生授業パート:Aqours(逢田梨香子、高槻かなこ)、川上洋平([Alexandros])、髙橋ひかる、Perfume、山口一郎(サカナクション)、LiSA・音声授業パート(生出演はありません):Eve、長渕剛、平手友梨奈、Mrs. GREEN APPLE・MC:とーやま校長●イベント特設ホームページ:https://www.tfm.co.jp/lock/kizuna<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/