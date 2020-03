Base Ball Bear とーやま校長と振り返る「SOL!」

Base Ball Bearが、3月17日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。3月をもって退任するパーソナリティのとーやま校長と、番組の思い出を振り返りました。その前編。とーやま校長:本日の生放送教室には、わが校のB組の講師・Base Ball Bear先生!!小出祐介(Vo.Gt):よいしょー!堀之内大介(Dr,Cho):よろしくお願いします! しょいよー!!とーやま校長:何それ?小出:知らないんですか? アイデンティティさんのYouTube見てないんですか?とーやま校長:野沢雅子さんのモノマネでおなじみの、アイデンティティさんは知っていますよ。小出:そうそう。そのYouTubeが、いま一番面白い。これは相方の見浦(彰彦)さんの持ちギャグ!とーやま校長:……知らねーよ!全員:(笑)。とーやま校長:関根先生は見てないんでしょ?関根史織(Ba,Cho):見てないけど、いまスタジオでめっちゃ流行ってるから(笑)。私も「よいしょー!」って言いたくなっちゃった。とーやま校長:いいよ!(笑)。Base Ball Bear先生はB組の講師ということなんですけど……B組とは優れた「A」でもなく落ちこぼれな「C」でもない、その狭間でモヤモヤしている「B」のためのクラス、それがB組!小出:なるほどね~。とーやま校長:「なるほどね~」って……ベボベLOCKS! でずっと言ってきたでしょ! SCHOOL OF LOCK! は2005年10月に開校しましたけど、まず2007年6月からWEB LOCKS! が始まったんですけど、覚えてます?堀之内:もちろん!小出:“WEB墓場”でしょ? 俺らが墓場と言ったばっかりに、みんなが来なくなった……(笑)。堀之内:俺らが戦犯のやつね(笑)。小出:俺らの前にやっていた人もいたのに、地上波に対しての“墓場”呼ばわりで、誰も来なくなった……すいませんでした(笑)。とーやま校長:でもそこから普通のベボベLOCKS! が始まって、チャットモンチー先生と一緒にやったチャボベLOCKS! もありましたね。小出:やりましたね。2011年ごろだったんですけど、ちょうど震災のタイミングでなかなか大変だったのを覚えていますね。とーやま校長:そこからまた、WEB墓場に行ったりした?小出:一瞬行ったかも。一瞬墓場落ちして……。堀之内:“墓場落ち”はやめろ!小出:(笑)。で、どうにかはい出て……。とーやま校長:墓場から?(笑)。小出:そう。で、土まみれで最終回……(笑)。全員:(笑)。とーやま校長:で、ベボベLOCKS! が終わったのが、2014年3月なんだ!堀之内:すごい前ですね。世代が変わってる(笑)。とーやま校長:でもそれ以降も、アルバムリリースのタイミングで遊びに来てくれたりもしているし、あと……閃光ライオット(番組が開催していた10代の音楽フェス)でも、こいちゃんが審査員をしてくれたり堀くんも来てくれたり、いろいろなパターンがありましたよね。小出:そうですね。僕は初回から2013年くらいまでは皆勤だったんですよ。だから、いろいろな伝説を見てきましたよ。とーやま校長:いままでの、閃光ライオットのファイナリストたちのね。小出:そうそう。だから、俺たちはねごとを見ているんですよ。とーやま校長:ねごとは2008年(初回)のファイナリストね。小出:いまの俺たちのマネジャーが、ねごとの元マネジャーなんですよ。とーやま校長:そうなんだ!小出:だから、ねごとの最初のライブと(解散前の)最後のライブを見ているんだけど、最後のライブで「両方見た人どのくらいいるの?」って聞かれて、2階席は俺しか手を挙げてなかった(笑)。堀之内:嘘じゃないからね(笑)。とーやま校長:(笑)。俺もあと2週間で、SCHOOL OF LOCK! を退任するんです。それでベボベ先生にも会いたくて……。小出:震えた?とーやま校長:んっ?小出:会いたくて震えた?堀之内:お前、収集つかないやつはやめろよ!関根:(笑)。とーやま校長:いや……なんかJUJUにかけたかったけど、うまいこと言えないわ。小出:なんでJUJUにかけるの!とーやま校長:あれ? JUJUじゃないの!?関根:JUJUじゃない……(笑)。堀之内:(西野)カナさんね!小出:違う人にかけるのいいな(笑)。堀之内:(西野)カナさんです!(笑)。全員:(笑)。とーやま校長:思い出したよ。Base Ball Bearはもちろんアーティストだけど、俺らの認識としては……しゃべりの面白い人たちが、たまたま楽器を手にして音楽をやっているっていうイメージだったな、って。全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/