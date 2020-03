ジョーカーやハーレイ・クインの本物の衣装を展示！ 期間限定ストア「DCオールスターズ」が3/18（木）より開催

ホットトイズジャパンのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス東京」にて、2020年3月18日(水)〜5月10日(日)の期間、DCとのパートナーシップのもと、映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』が3月20日(金)に公開されるのを記念し、オフィシャル体験型メガストア「DCオールスターズ」(入場無料)が開催される。



映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』公開記念ということで、ハーレイ・クインのペット「ブルース」とソファのセットが完全再現! ブルースの隣に座って一緒に撮影することができる。そして、撮った写真にハッシュタグ「#DCオールスターズ」を付けてInstagramに投稿することでプレゼントがゲットできるハッシュタグキャンペーン「ブルース・チャレンジ」も実施している。



そして、なんといっても最大の見どころは、映画『ジョーカー』『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』そして『ワンダーウーマン1984』で実際に使用された衣装が展示されていること。衣装を着たマネキンも、劇中さながらの凝ったポージングで”本物感”がさらにアップ! いずれも撮影自由なので、ここでも一緒に記念撮影ができる。





もちろん、ホットトイズの人気シリーズであるハイエンド1/6スケール可動式フィギュアや、キュートなデフォルメが人気の「コスベイビー」をはじめ、イベント限定のアイテムが多数集結! 『ハーレイ・クイン』テーマのファッションアイテムや、インテリアにぴったりのライトボックスなど、その品揃えはホビーアイテムにとどまらず、約500点を超えるDC関連アイテムをラインナップしている。



さらに、ホットトイズ製の1/6スケール「バットマン」フィギュアをベースに、総勢12名の日本の有名人たちが、思い思いにリ・イマジネーションした独創性あふれるバットマンの展示も。





■イベント概要



【イベント名】DCオールスターズ

【開催期間】2020年3月18日(水)〜5月10日(日)

【開催時間】11:00〜19:00(最終入場18:30)

【開催場所】ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス東京」/東京都渋谷区神宮前3-30-12 Gビル1F

【入場料】無料



