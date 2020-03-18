3月21日（土）19:00～22:00にフジテレビ系で放送される特別番組「緊急生放送！FNS音楽特別番組 春は必ず来る」の第1弾出演アーティストが発表された。

この番組は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、カナダ・モントリオールで開催予定だった「世界フィギュアスケート選手権2020」大会が中止となったことに伴い急遽放送が決定した特番。「少しでも音楽の力で元気を取り戻そう！」という番組の趣旨に賛同したアーティストが集結し、「春は必ず来る」をテーマに日本中を盛り上げる楽曲をパフォーマンスする。

第1弾出演アーティストして発表されたのはAI、E-girls、AKB48、エレファントカシマシ、「Endless SHOCK」カンパニー（堂本光一、上田竜也ほか）、大黒摩季、上白石萌音、関ジャニ∞、城南海 、倖田來未、ジェジュン、城田優、スキマスイッチ、SixTONES、DA PUMP、NUMBER GIRL、乃木坂46、氷川きよし、藤井フミヤ、水樹奈々、森高千里、WANIMAの22組。出演者は今後も追加される。なお「Endless SHOCK」カンパニーは事前収録での出演となる。

フジテレビ系「緊急生放送！FNS音楽特別番組 春は必ず来る」

2020年3月21日（土）19:00～22:00（※21:54までの地域あり）

＜出演者＞

AI / E-girls / AKB48 / エレファントカシマシ / 「Endless SHOCK」カンパニー（堂本光一・上田竜也ほか） / 大黒摩季 / 上白石萌音 / 関ジャニ∞ / 城南海 / 倖田來未 / ジェジュン / 城田優 / スキマスイッチ / SixTONES / DA PUMP / NUMBER GIRL / 乃木坂46 / 氷川きよし / 藤井フミヤ / 水樹奈々 / 森高千里 / WANIMA / and more

司会：榎並大二郎（フジテレビアナウンサー） / 永島優美（フジテレビアナウンサー）