見せてもらおうか『機動戦士ガンダム』40周年記念アルバムの実力とやらを！

4月29日発売のCDアルバム『機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND~』特設サイトがオープンした。



特設サイトでは初公開となる完全生産限定盤の安彦良和描き下ろしジャケット、さらにシャア ・アズナブル役を務める池田秀一ナレーションによるCM、機動戦士ガンダム40周年記念キービジュアルを使用した店舗別特典のオリジナルA4サイズクリアファイルの絵柄などが公開されている。



また完全生産限定盤と初回生産盤に同梱されるBluray特典映像として、機動戦士ガンダム40周年プロジェクトのテーマ曲プロデューサーであり、本アルバム監修のSUGIZOとアニメ制作スタッフによるOP・ED映像スペシャルコメンタリーの収録が決定した。



特製ブックレットは、8組のスペシャルトークセッションを収録。CDとあわせ、より楽しめる充実の40ページとなっている。



◆特設サイトとCM

アルバム特設サイトでは、ジャケットを初公開しており、初回生産盤/通常盤は、深遠な無数にひろがる銀河、『THE ORIGIN 特別版』となる完全生産限定盤は、安彦良和描き下ろし。幼き日のシャア(キャスバル)と成長したシャアが対峙しており、赤が印象的なジャケットになっている。さらにシャア・アズナブル役を務める池田秀一ナレーションによるCMも公開中。



◆特典映像

TVアニメ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』はOP・ED主題歌を7曲制作し、音楽を柱とした新たな挑戦をした作品。映像特典として、OP・ED主題歌を流しながら、音楽プロデューサーを務めたSUGIZO、サンライズのアニメプロデューサー・谷口理、制作デスク・塚本樹佳、演出・西村博之、によるスペシャルコメンタリーが実現。映像と音楽それぞれからのアプローチとこだわり、制作秘話などここでしか聞けないファン必聴の内容となっている。



◆特製ブックレット

完全生産限定盤と初回生産盤に付属の”特製ブックレット”は豪華40ページ。本アルバム監修のSUGIZOと参加アーティストによるスペシャルトークセッションを収録している。出会いからレコーディング秘話、選曲についてたっぷり語られている。



<SUGIZO Presents スペシャルトークセッション>

01:服部隆之

02:GLIM SPANKY 松尾レミ・亀本寛貴

03:コムアイ(水曜日のカンパネラ)

04:miwa

05:アイナ・ジ・エンド(BiSH)

06:ACE OF SPADES HISASHI(Gt)

07:澤野弘之

08:OAU KOHKI(Gt)MARTIN(Vo・Violin・Gt)



◆店舗別特典

〇新星堂/WonderGOO

特典A:機動戦士ガンダム&機動戦士ガンダムUC

〇アニメイト

特典B:機動戦士ガンダム00&機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

〇楽天ブックス

特典C:機動戦士Ζガンダム&新機動戦記ガンダムW

〇TSUTAYA

特典D:Gのレコンギスタ、機動戦士ガンダム THE ORIGIN

〇その他

対象店舗は後日、特設サイトにて公開。

特典E:

【店舗別特典のイラストを確認する>>>】



◆Amazon.co.jp限定メガジャケ



▲Amazon特典メガジャケ(初回生産・通常盤)



▲Amazon特典メガジャケ(完全生産限定盤)



(C)創通・サンライズ



【商品概要】



『機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND~』

・発売日:2020年4月29日(水・祝)



■【完全生産限定盤[2CD+BD+特製ブックレット]THE ORIGIN 特別版】

ジャケット:安彦良和描き下ろしイラスト

価格:6500円+税

■【初回 生産 盤[CD+BD 特製ブックレット]】

価格:5000円+税

■【通常盤[ CD ]】

価格:3000円+税



<収録曲>

【CD1】『機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND ~』(全13曲)



01:宇宙の詩 ~Higher and Higher~/LUNA SEA

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』1st OPテーマより)

02:めぐりあい/SUGIZO feat. GLIM SPANKY

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』1st EDテーマより)

03:悲壮美/LUNA SEA

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』2nd OPテーマより)

04:水の星へ愛をこめて/SUGIZO feat. コムアイ(水曜日のカンパネラ)

(『機動戦士ガンダム

THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』 2nd ED テーマより)

05:BEYOND THE TIME ~メビウスの宇宙を越えて LUNA SEA

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』3rd OPテーマより)

06:A Red Ray/SUGIZO feat. miwa

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』3rd EDテーマより)

07:光の涯/SUGIZO feat. アイナ・ジ・エンド(BiSH)

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』Final EDテーマより)

08:哀 戦士/ACE OF SPADES

09:EGO/澤野弘之 feat. mizuki&SUGIZO

10. Ash Like Snow/BiSH

11. HUMAN TOUCH/OAU

12. ビギニング/SUGIZO

13. THE BEYOND/LUNA SEA

(『機動戦士ガンダム40周年プロジェクト』記念テーマ曲)



【CD2】OVA『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 』SONGベストCD(全8曲/主題歌6曲+挿入歌2曲)

※完全生産限定盤のみ



01:星屑の砂時計/服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring yu-yu

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』主題歌)

02:By Your Side /澤田かおり

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア』挿入歌)

03:風よ 0074/服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring 石田匠

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア』主題歌)

04:永遠のAstraea/柴咲コウ

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN III 暁の蜂起』主題歌)

05:宇宙の彼方で/森口博子

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜』主題歌)

06:Dont Say Good bye/澤田かおり

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦』挿入歌)

07:I CANT DO ANYTHING -宇宙よ-/服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring AYA

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦』主題歌)

08:破線の涙/山崎まさよし

(『機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星』主題歌)



【Bluray】

※完全生産限定盤、初回生産盤のみ

■『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』OP・ED映像集

■OP・ED映像スペシャルコメンタリー

(音楽プロデューサー SUGIZO×プロデューサー:谷口理×デスク:塚本樹佳 ×演出:西村博之)

■『機動戦士ガンダム40周年プロジェクト』PV

■WALL-G『G UNDAM 40th Special Movie』



(C)創通・サンライズ