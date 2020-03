結成15周年のthe telephones、5年ぶりのアルバム発売決定

the telephonesが5年ぶりとなるフルアルバム『NEW!』を5月20日にリリースすることを発表した。



今作は、活動休止期間を経た彼らだからこそ出来る全12曲のラインナップとなっている。初回限定盤DVDには、映像化されていない「Last Party ~We are DISCO!!!~」@さいたまスーパーアリーナを含むバンド活動の15周年を振り返るLIVEダイジェストを収録する。



さらに、アルバムの発売を記念して「NEW! TOUR」の開催も発表された。ゲストバンドを迎えた対バンツアーとなっており、ファイナルの埼玉公演のみワンマン公演となる。チケットは、明日3月19日12時よりモバイルFC先行が開始されるとのこと。



メンバーコメント

今まで以上にメンバー一丸となってthe telephonesのこれまでを総括しつつも、これから先の向かうべき未来が見える最高の作品になりました!

もはや「the telephones」はバンド名で有りながら、唯一無二の音楽ジャンルではないかと思うくらいになりました。きっと聴くたびに新しい発見があるから、たくさん聴いて是非ツアーに遊びに来てね!



the telephones





<リリース情報>



the telephones

8thアルバム『NEW!』



発売日:2020年5月20日(水)

初回盤(CD+DVD):3500円(税抜)

通常盤(CDのみ):2800円(税抜)



=CD収録曲=(初回盤、通常盤共通)

1. Here We Go

2. Changes!!!

3. Tequila,Tequila,Tequila

4. Light Your Fire(モンスト プロツアー 2019-2020"イメージ・ソング)

5. New Phase

6. Get Away

7. Escapism

8. Route17

9. Do the DISCO

10. Broken Government

11. Clumsy

12. Small Town Dreams



=DVD収録内容=

Last Party ~We are DISCO!!!~@さいたまスーパーアリーナ・the telephonesパートを含む

バンド活動15周年を振り返るLIVEダイジェスト(収録時間:約60分予定)を収録。



<ライブ情報>



the telephones

結成15周年記念イベント「~the telephones 15th anniversary~COME BACK DISCO!!!」



2020年5月21日(木)新木場STUDIO COAST

出演者:the telephones、9mm parabellum bullet、ORANGE RANGE



全国ツアー「NEW! TOUR」



=ツアー日程=

2020年6月14日(日)盛岡 the five morioka

2020年6月18日(木)水戸ライトハウス

2020年6月25日(木)静岡サナッシュ

2020年6月30日(火)京都 MUSE

2020年7月1日(水)神戸 VARIT

2020年7月3日(金)広島 SECOND CLUTCH

2020年7月5日(日)高松 DIME

2020年7月11日(土)長野LIVEHOUSE J

2020年7月12日(日)金沢vanvan V4

2020年7月17日(金)さいたま新都心HEAVENS ROCK(ワンマン)

※さいたま新都心HEAVENS ROCK公演以外はゲストアーティストあり



the telephonesオフィシャルHP:http://thetelephones.net/