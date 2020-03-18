劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」ティザービジュアル

劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」の制作が決定。ティザービジュアルが公開された。

「BanG Dream!」はアニメ、ゲーム、マンガ、声優によるリアルライブなど、さまざまなメディアミックスを展開する「次世代ガールズバンドプロジェクト」。劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」が昨年9月に公開された。さらなる詳細は続報を待とう。

(c)BanG Dream! Project (c)BanG Dream! FILM LIVE Project