すべて手描きの圧倒的クオリティ！ 伝統文化で彩られた京友禅「ゴジラジーンズ」が爆誕！

今年で誕生から65周年を迎えた、世界的な人気を誇る”怪獣王”こと『ゴジラ』が、京友禅とジーンズを融合させたブランド『禅(ZEN)』とコラボレーションした商品が、本日3月18日(水)から『禅』を運営する京でんより販売される。



『禅』は、京でんが「京都の文化を世に伝えたい」という思いから立ち上げた、京友禅とジーンズを融合させたオリジナルブランド。『禅』のジーンズは、日本一のデニム名産地である岡山で製作したオリジナルジーンズに、京都きもの友禅の熟練の絵師が、非常にクオリティの高い絵柄を1本ずつ手で描いている、量産が難しい商品。筆の強弱で1点ずつ商品のタッチが微妙に変わる、世の中に全く同じものが存在しない希少価値の高い商品ということから、多くのファンに愛されている。



本商品は、『ゴジラ VS 龍』と題された迫力のあるデザイン。古典的な意匠で表現された美しい波飛沫を上げて立つゴジラと、鋭い爪を振るわんとしているかのような龍の猛々しい姿が印象的だ。また、裏のポケットには「ゴジラ」のロゴが入り、着用した際にもワンポイントとして際立つこと間違いなし。



『手描きジーンズ ゴジラ VS 龍』は、『禅』や「ゴジラ・ストア」のオンラインショップのほか、「ゴジラ・ストア Tokyo」をはじめとした店舗でも購入できる。



■株式会社京でん 代表取締役 竜田昌雄氏 コメント

私たちはモノ創りを通じて京都の技術や文化を世に発信したいと想っているので、世界中で支持される【ゴジラ】とコラボさせて頂く事は夢の様な話です。ですから、この企画が決まった時は本当にうれしかったです。このコラボをきっかけにゴジラファンの方にも京都の文化に興味を持っていただける様、手描きならではのタッチは勿論、商品から和を連想して頂ける様に意識しました。商品を通じてゴジラファンの方に京都を感じていただけたら最高ですね!



【商品概要】

商品名:手描きジーンズ ゴジラ VS 龍

発売日:2020年3月18日(水)

価格:3万円+税 ※40インチのみ 3万2000円+税



<販売店>

※各WEBサイト及び各店舗での販売となります。

・ゴジラ・ストアTokyo(新宿マルイアネックス1F)

・ゴジラ・ストア

・京でん

・流儀圧搾

・サクラスタル

・摩耶 葛西店

・U×RAM

▲ゴジラジーンズの制作風景

▲細部にまでこだわった圧巻のクオリティ!



◇『禅』公式サイト

◇ゴジラ・ストア公式サイト



