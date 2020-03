3月に開催される予定だったEURO2020予選プレーオフや国際親善試合が6月に延期となった。UEFA(欧州サッカー連盟)が17日に発表した。

同日に会議を開いたUEFAは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今年6月12日〜7月12日にかけて開催される予定だったEURO2020を来年の6月11日〜7月11日に延期することを決定した。

また、UEFAが主催するクラブや代表の大会と試合はすべて延期となり、3月のインターナショナルマッチウィークの試合も延期が正式決定。EURO2020予選プレーオフや国際親善試合は、状況の見直しを必要とするものの、6月のインターナショナルマッチウィークに開催される予定だという。なお、FIFA(国際サッカー連盟)は13日に3月〜4月にかけて開催予定の代表戦の延期と中止を勧告していた。

その他、EURO2020が2021年の6月〜7月に行われることが決まったため、日程がかぶっているカタール・ワールドカップ欧州予選グループステージ第3節と第4節、ネーションズリーグ決勝ラウンド、U-21EURO、女子EUROはそれぞれスケジュールが変更されるという。

■延期となったEURO予選プレーオフ

【グループA】

▼準決勝(3月26日)

[1] アイスランド代表 vs ルーマニア代表

[2] ブルガリア代表 vs ハンガリー代表

▼決勝(3月31日)

[2]の勝者 vs [1]の勝者

【グループB】

▼準決勝(3月26日)

[1] ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表 vs 北アイルランド代表

[2] スロヴァキア代表 vs アイルランド代表

▼決勝(3月31日)

[1]の勝者 vs [2]の勝者

【グループC】

▼準決勝(3月26日)

[1] スコットランド代表 vs イスラエル代表

[2] ノルウェー代表 vs セルビア代表

▼決勝(3月31日)

[2]の勝者 vs [1]の勝者

【グループD】

▼準決勝(3月26日)

[1] ジョージア代表 vs ベラルーシ代表

[2] 北マケドニア代表 vs コソボ代表

▼決勝(3月31日)

[1]の勝者 vs [2]の勝者

■延期となった主な国際親善試合

▼3月26日

オランダ代表 vs アメリカ代表

スペイン代表 vs ドイツ代表

▼3月27日

ベルギー代表 vs ポルトガル代表

フランス代表 vs ウクライナ代表

イングランド代表 vs イタリア代表

▼3月29日

オランダ代表 vs スペイン代表

▼3月30日

スイス代表 vs ベルギー代表

ポルトガル代表 vs クロアチア代表

▼3月31日

ドイツ代表 vs イタリア代表

フランス代表 vs フィンランド代表

イングランド代表 vs デンマーク代表