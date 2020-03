豆柴の大群・アイカ「ネガティブな気持ちを変えたいときに…」自分を勇気づけてくれる曲とは？

シンガーソングライターのLOVEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE CONNECTION」。3月10日(火)放送のコーナー「LISTEN! MY PLAYLIST」に、5人組アイドルグループ「豆柴の大群」から、アイカ・ザ・スパイさん、ミユキエンジェルさん、ハナエモンスターさんが登場。「新しいことを始めるときに聴きたいプレイリスト」を紹介しました。(左から)ミユキエンジェルさん、ハナエモンスターさん、アイカ・ザ・スパイさんアーティストやクリエイターが、普段聴いているこだわりのプレイリストを紹介するコーナー「LISTEN! MY PLAY LIST」。今回プレイリストを紹介してくれたのは、5人組アイドルグループ「豆柴の大群」のアイカ・ザ・スパイさん、ミユキエンジェルさん、ハナエモンスターさん。「豆柴の大群」は、バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」(TBS系)内のアイドルオーディション企画「MONSTER IDOL」から生まれた5人組アイドルグループです。何かでつまずいてしまったり、ネガティブな気持ちを変えたいときに聴いています。タイトルや歌詞に出てくる「僕だけの光」という言葉が、自分を勇気付けてくれて、“新たにがんばろう”という気持ちにさせてくれるオススメの1曲です。あまり明るい曲調ではないのですが、勇気をくれたり、自分が嫌なことをされた相手に向かって代弁してくれるような歌詞で、自分の味方になってくれる曲です。「人の目を気にしすぎないで、自分の好きなように生きろ」というメッセージが強く込められていると思います。3月になって環境が変わったり、新しい人に出会ったりすると思いますが、人と違った自分も好きになって、自分らしく新しいことに挑戦し続けてほしいなと思って選びました。この曲は、中学生の頃から今までずっと、新しいことを始めたいとき、頑張りたいときなどに聴いています。明るく前向きになれるメッセージが込められていて、櫻子ちゃんがそばにいてくれるような気がして、すごくはげまされる曲です。“うまくいかないんじゃないかな?”と思うことがあっても、とにかく私は行動したいので、この曲を味方につけて、歌詞にあるように即行動しています! 背中を押してくれる曲です。豆柴の大群は3月4日(水)に、2ndシングルを2枚同時リリースしたばかり。クロちゃん(安田大サーカス)プロデュース曲「ろけっとすたーと」と、所属事務所WACKプロデュース曲「大丈夫サンライズ」の2タイトルです。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:LOVE CONNECTION放送日時:毎週月~木曜 TOKYO FM 11:30~13:00、毎週金曜TOKYO FM / FM OH! 11:30~11:55パーソナリティ:LOVE番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/love/