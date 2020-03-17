TVアニメ「文豪とアルケミスト ～審判ノ歯車～」のPVがYouTubeにて公開された。

PVにはオープニングテーマの浦島坂田船「グッド・バイ」が使用されている。「文豪とアルケミスト ～審判ノ歯車～」は人々の記憶から文学を奪う“侵蝕者”から文学書を守るため、特殊能力者“アルケミスト”が転生した文豪たちと討伐を行うシミュレーションゲームが原作。4月3日よりテレビ東京ほかにて放送される。

TVアニメ「文豪とアルケミスト ～審判ノ歯車～」

放送情報

テレビ東京：2020年4月3日（金）より毎週金曜日25:23～

テレビ大阪：2020年4月3日（金）より毎週金曜日26:10～

テレビ愛知：2020年4月3日（金）より毎週金曜日26:05～

AT-X：2020年4月4日（土）より毎週土曜23:00～

スタッフ

原作：DMM GAMES

世界観監修：イシイジロウ

監督：渡部穏寛

シリーズ構成・脚本：熊谷純

キャラクターデザイン・総作画監督：中嶋敦子

音楽：坂本英城

音響監督：えびなやすのり

アニメーション制作：オー・エル・エム

キャスト

芥川龍之介：諏訪部順一

太宰治：中村悠一



中原中也：柿原徹也

島崎藤村：立花慎之介

織田作之助：小野坂昌也

徳田秋声：渡辺拓海

坂口安吾：杉田智和

萩原朔太郎：野島健児

室生犀星：逢坂良太

志賀直哉：前野智昭

武者小路実篤：KENN

菊池寛：三木眞一郎

久米正雄：吉野裕行

佐藤春夫：泰勇気

谷崎潤一郎：岡本信彦

堀辰雄：高橋孝治



ネコ：大河元気

※高橋孝治の高ははしご高が正式表記。

(c)DMM GAMES/文豪とアルケミスト製作委員会・テレビ東京