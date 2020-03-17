武田すん原作によるTVアニメ「グレイプニル」の放送開始日が4月5日に決定。TOKYO MXのほか、BS11、サンテレビ、KBS京都、AT-Xにてオンエアされる。併せてキービジュアルと第2弾PVが解禁された。

またエンディングテーマはMiliが担当することが明らかに。第1話の場面写真も到着した。「グレイプニル」は着ぐるみのバケモノに変身してしまう高校生・加賀谷修一と、そのバケモノの中に入れる少女を軸にした物語。原作はヤングマガジン サード（講談社）にて連載されており、最新巻となる第8巻は4月6日に発売される。

TVアニメ「グレイプニル」

放送情報

TOKYO MX：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～

BS11：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～

サンテレビ：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～

KBS京都：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～

AT-X：2020年4月7日（火）より毎週火曜21:30～ ※リピート放送は毎週木曜13:30～ / 毎週土曜29:30～ / 毎週日曜24:30～

配信情報

各種配信サイトで配信予定

スタッフ

原作：武田すん（講談社『ヤングマガジンサード』連載）

監督：米田和弘

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：岸田隆宏

総作画監督：今岡律之、牧孝雄

美術監督：岡本有香

色彩設計：坂上康治

撮影監督：浅黄康裕

編集：坂本久美子

音響監督：長崎行男

音楽：佐高陵平

アニメーション制作：PINE JAM

キャスト

加賀谷修一：花江夏樹

青木紅愛：東山奈央

青木江麗奈：花澤香菜

宇宙人：櫻井孝宏

三船奈々：伊藤美来

虻川：長谷川芳明

氷川：石上静香

三部忠則：安元洋貴

吉岡千尋：市ノ瀬加那

池内：千葉翔也

スバル：大地葉

(c)武田すん・講談社／グレイプニル製作委員会