武田すん原作によるTVアニメ「グレイプニル」の放送開始日が4月5日に決定。TOKYO MXのほか、BS11、サンテレビ、KBS京都、AT-Xにてオンエアされる。併せてキービジュアルと第2弾PVが解禁された。
またエンディングテーマはMiliが担当することが明らかに。第1話の場面写真も到着した。「グレイプニル」は着ぐるみのバケモノに変身してしまう高校生・加賀谷修一と、そのバケモノの中に入れる少女を軸にした物語。原作はヤングマガジン サード（講談社）にて連載されており、最新巻となる第8巻は4月6日に発売される。
TVアニメ「グレイプニル」
放送情報
TOKYO MX：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～
BS11：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～
サンテレビ：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～
KBS京都：2020年4月5日（日）より毎週日曜23:30～
AT-X：2020年4月7日（火）より毎週火曜21:30～ ※リピート放送は毎週木曜13:30～ / 毎週土曜29:30～ / 毎週日曜24:30～
配信情報
各種配信サイトで配信予定
スタッフ
原作：武田すん（講談社『ヤングマガジンサード』連載）
監督：米田和弘
シリーズ構成：猪爪慎一
キャラクターデザイン：岸田隆宏
総作画監督：今岡律之、牧孝雄
美術監督：岡本有香
色彩設計：坂上康治
撮影監督：浅黄康裕
編集：坂本久美子
音響監督：長崎行男
音楽：佐高陵平
アニメーション制作：PINE JAM
キャスト
加賀谷修一：花江夏樹
青木紅愛：東山奈央
青木江麗奈：花澤香菜
宇宙人：櫻井孝宏
三船奈々：伊藤美来
虻川：長谷川芳明
氷川：石上静香
三部忠則：安元洋貴
吉岡千尋：市ノ瀬加那
池内：千葉翔也
スバル：大地葉
(c)武田すん・講談社／グレイプニル製作委員会