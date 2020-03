『魔術士オーフェンはぐれ旅』大人のための、呪文リングペンダント！

大人のための本格的なキャラクタージュエリー・グッズなどを扱うユートレジャーより、TVアニメ『魔術士オーフェンはぐれ旅』と初めてのコラボ商品となるネックレス3種類が発売される。それに伴い、2020年3月17日(火)~4月7日(火)の期間、ユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップ、アニメイトオンライン、TOブックスオンラインストアにて予約受付を行うことが決定した。



『魔術士オーフェンはぐれ旅』は、秋田禎信によるライトノベル。1994年の第一巻刊行以降、様々なシリーズが発表され、累計1400万部(電子書籍含む)を突破するダークファンタジーのライトノベルマスターピース! 過去に1998年と1999年、2度にわたりアニメ化され、現在も様々な作品のコミカライズが連載されるなど、熱狂的なファンを生み続ける伝説のダークファンタジーだ。



今回発売されるネックレスは、『呪文リングペンダント』。

オーフェンが使用している黒魔術の呪文をリングに刻印し、呪文のイメージに合わせて留めたダイヤモンドがワンポイントにあしらわれている。

合わせるファッションを選ばず幅広いシーンで活躍するシンプルなデザインなのもうれしいところ。



ペンダントの呪文は3種類用意されており、”I unsheathe thee, Sword of Light!” 「我は放つ光の白刃!」、”Guide my path, Deathsong Starling!”「我導くは死呼ぶ椋鳥!」、”I brandish thee, Blade of Demons!”「我掲げるは降魔の剣!」の呪文から選ぶことができる。

価格はシルバー・ダイヤモンドが1万5400円、K10ホワイトゴールド・ダイヤモンドが3万9600円、プラチナ950・ダイヤモンドが7万1500円。



さらに、3月19日(木)から行われるイベント『魔術士オーフェン はぐれ旅 POP UP SHOP in 紀伊國屋書店西武渋谷店』にて展示販売も行われる。







予約受付:2020年3月17日(火)~4月7日(火)

サイズ:ネックレスチェーン45cm

取扱店舗:ユートレジャー新宿店/ユートレジャーオンラインショップ(2020年3月17日(火)12:00〜)





<価格>

シルバー・ダイヤモンド:1万5400円

K10ホワイトゴールド・ダイヤモンド:3万9600円

プラチナ950・ダイヤモンド:7万1500円



<刻印スペル>

”I unsheathe thee, Sword of Light!” 「我は放つ光の白刃!」

”Guide my path, Deathsong Starling!”「我導くは死呼ぶ椋鳥!」

”I brandish thee, Blade of Demons!”「我掲げるは降魔の剣!」